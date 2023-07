Diablo 4: So viel kostet es, eure Talent- und Paragon-Punkte auf Level 100 zurückzusetzen

Diablo 4: Keine Angst vor der Armut –Spieler setzt Paragon Board auf Level 100 zurück

Ist ein neuer Charakter günstiger?

Ihr fragt euch, wie viel es euch wohl kosten würde, deneures Höllenhelden ineinmal vollständig zurückzusetzen? Seid ihr sogar schon auf dermit eurem Charakter angelangt, kann dies eine kostspielige Angelegenheit werden, wie nun ein Spieler beweist.Noch vor dem Release gab Blizzard bekannt,In der Realität sieht dies aber ganz anders aus, je nachdem, wie es um euren Goldstand bestellt ist und wie viele Talent- und Paragon-Punkte ihr bereits verteilt habt.Was es ungefähr kostet, eurem Charakter in Diablo 4 einen völlig neuen Build inklusive frischer Talent- und Paragon-Punktverteilung zu verpassen, hat Reddit-Nutzer TSXWave im Sinne der Wissenschaft für die Community herausgefunden. Auf Reddit teilte er einen Vorher-Nachher-Vergleich seines Paragon Boards inklusive einer Aufnahme seines Goldbestands:Das Ergebnis: Nach dem Zurücksetzen standen ihm all seinezum Umverteilen zur Verfügung, während sein Gold sich von etwa 33,5 Millionen auf rund 24,5 Millionen verringerte, sprich: Pro zurückgesetztem Paragon-Punkt hat TSXWave 39.317 Gold gezahlt, für alle 225 Punkte also genauGold.Unter dem Reddit-Post diskutiert die Community von Diablo 4 munter darüber, ob dies denn nun viel oder wenig sei. In einem Punkt scheint sie sich jedoch einig zu sein: Viel nerviger als das ganze Gold zu berappen sei es, jeden Paragon-Punkt einzeln zurücksetzen zu müssen. Einen Button für das Zurücksetzen des gesamten Boards, ähnlich wie beim regulären Talentbaum, gäbe es nicht.Aber Apropos Talente: Setzt ihr auf Level 100 auch noch euren gesamtenzurück, kommen noch einmal satte Goldkosten obendrauf. Stolze 75.149 Gold zahlt ihr pro Talentpunkt, den ihr zurücksetzen wollt, auf der Maximalstufe, wie wowhead verrät . Insgesamt ergibt dies noch einmal, die neben den etwa neun Millionen für den Reset eures Paragon-Boards hinzukommen. Wollt ihr also nicht nur euren Talentbaum, sondern obendrein noch alle 225 Paragon-Punkte umverteilen, benötigt ihr rund unter dem Strich 13 Millionen Gold.Womöglich stellt ihr euch nun die Frage, ob ihr nicht günstiger dabei wegkommt, euch direkt einen neuen Charakter in Diablo 4 zu erstellen. Doch die simple Antwort lautet: Nein, denn der Aufwand, den ihr zum Aufleveln eines solchen betreiben müsst, fällt wesentlich höher aus als das Gold zu erspielen.Wollt ihr euch in, die euch schon während der Levelphase immer wieder begegnen dürften. Und mit dem, ohne dabei auch nur ein hart verdientes Goldstück in Diablo 4 investieren zu müssen.Letztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer