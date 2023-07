Diablo 4: Abonnenten von Amazon Prime Gaming erhalten Gratis Pferderüstung

Diablo 4: So erhaltet ihr die Pferderüstung via Amazon Prime

Reittierrüstung: Die Schuppen des Toten Meeres

Reittiertrophäe: Gefäß des Toten Meeres

Reittiertrophäe: Matrosenwille

Loggt euch mit eurem Amazon-Konto auf der Amazon Prime Gaming Seite ein

Klickt anschließend bei "Prime Day-Angebote für begrenzte Zeit" auf das Diablo 4 Angebot

auf das Diablo 4 Angebot Auf der neu geöffneten Seite klickt ihr nun auf "Hol dir Inhalte im Spiel"

Falls euer Amazon-Konto noch nicht mit eurem Blizzard-Konto verbunden ist, könnt ihr das nun an dieser Stelle nachholen – das ist wichtig, damit ihr auch eure Gegenstände im Spiel erhaltet

Sind die Konten richtig miteinander verknüpft, wird euch das Paket im Anschluss im Spiel zugestellt beziehungsweise ihr könnt die Inhalte in Diablo 4 direkt abholen

Neueinkönnen teilweise richtig teuer sein, wenn man sie im Echtgeld-Shop erwerben möchte. Abonnenten vonkönnen aber in diesen Tagen zumindest ein kleines Paket gratis abstauben.Anlässlich des bevorstehenden Prime Days gibt es von Amazon Prime Gaming ein schickesfür Diablo 4. Dafür müsst ihr nicht einmal viel tun, aber etwas schnell sein: Denn das Angebot steht nur rund einen Monat zur Verfügung, ehe es danach verschwindet.Das sogenanntefür Diablo 4 besteht erst einmal aus den folgenden rein kosmetischen Gegenständen:Normalerweise kostet solch ein Bundle im Ingame-Shop etwa 800 Platin, was wiederum etwa rund 8 Euro entspricht. Bei Amazon Prime könnt ihr euch das Paket aber nochgratis sichern, sofern ihr den Dienst aktuell abonniert habt.Um die Pferderüstung in Empfang zu nehmen, geht ihr wie folgt vor:Um die Reittierrüstung eurem Pferd überzuziehen, müsst ihr überhaupt erst einmal ein Pferd besitzen. Dafür solltet ihr Akt 4 in Diablo 4 erreicht und die Quest Donan's Gefallen abgeschlossen haben. Danach könnt ihr beim Stallmeister euer Pferd ein Stück weit individualisieren.Welchein diesem Jahr verschenkt wird, verraten wir euch an anderer Stelle. Außerdem geben wir euch anlässlich der Aktion bereits jetzt ein paar spannende Tipps an die Hand, wie zum Beispiel