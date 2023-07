Diablo 4: Alles, was ihr vor dem Start der ersten Saison noch erledigen müsst

Diablo 4: Die perfekte Vorbereitung auf den Start von Season 1

#1 Schließt die Kampagne mit eurem Hauptcharakter ab





No, you complete it one time on your account and then you can choose to skip the campaign on every new character you make. You can just start at level 1 in Kyovashad if you like and immediately begin engaging with season features.



— Joseph Piepiora (@JPiepiora) May 10, 2023

#2 Loggt euch mit eurem Hauptcharakter ab dem 18. Juli mindestens einmal ein

#3 Entdeckt die komplette Karte

#4 Lasst die Dungeons mit Nebenquests nicht außer Acht

#5 Entdeckt alle Lilith-Altäre

#6 Entscheidet euch im Vorfeld für eine Klasse

#7 Steigert weiter euer Ansehen

Schon amstartet die– nicht einmal mehr eine Woche bleibt euch also, um euch ideal auf den Season-Start vorzubereiten. Aber keine Sorge: Wir helfen euch dabei.Denn es gibt so einiges, was ihr unbedingt schon jetzt mit euren ewigen Charakteren erledigen solltet, bevor es dann zum Season-Start so richtig ernst wird. Dies fängt bei der Wahl der richtigen Klasse an und endet bei der Priorisierung wichtiger Nebenquests, die ihr ins Auge fassen solltet.Völlig gleich, ob ihr bereits hunderte Stunden in Diablo 4 versenkt habt, oder ihr euch mit dem Start der Saison der Boshaftigkei als Frischling zum ersten Mal nach Sanktuario wagt: Einige Dinge solltet ihr unbedingt noch jetzt von eurerstreichen, bevor ihr euch einen brandneuen Charakter erstellt, wenn die Server live gehen.Einige besonders hilfreiche Tipps zurwollen wir euch im Folgenden mitgeben. So könnt ihr euch ganz entspannt auf die neuen zusätzlichen Inhalte, den Battle Pass sowie die frischen saisonalen Aktivitäten einlassen, wenn es erst einmal so weit ist.Wenn ihr die Kampagne von Diablo 4 bislang nicht abgeschlossen haben solltet, wird es spätestens mit Season 1 höchste Zeit. So habt ihr die Möglichkeit, sie mit all euren weiteren Charakteren, auch eben jenen saisonal erstellten, zu überspringen. Dies bestätigte erst vor einigen Wochen von Joseph Piepiora, dem Associate Game Director höchstpersönlich, bestätigt:Dies verschafft euch einen wahren Kickstart in der ersten Saison, denn die hinzukommende Questreihe könnt ihr erst beginnen, nachdem ihr die Hauptgeschichte einmal abgeschlossen habt Außerdem wird sich euer Level-Grind vermutlich ohnehin primär auf Dungeons und Events belaufen, so dass ihr euch folglich komplett darauf konzentrieren könnt.Am 18. Juli, also genau zwei Tage, bevor Saison 1 von Diablo 4 anläuft, wird es einen Patch für das Spiel geben. Von diesem Zeitpunkt an solltet ihr euch mindestens einmal mit eurem Hauptcharakter, also jenem, mit dem ihr bislang den größten Fortschritt gemacht habt, in das Spiel einloggen.Der Grund dafür ist simpel: Große Teile eures Fortschritts sind Account-gebunden, was bedeutet, dass sie mit in die Saison der Boshaftigkeit übernommen werden.Einer der Parts, die vom Fortschritt eurer bisherigen Charaktere übernommen wird, beläuft sich auf die Karte von Sanktuario. Diese solltet ihr bereits vor dem Season-Start einmal komplett entdeckt haben, wenn ihr euch ideal vorbereiten wollt.Dies bedeutet gleichzeitig, alle Zonen und Teilgebiete mindestens einmal bereist zu haben, ebenso wie alle Weg- und Schnellreisepunkte freizuschalten. Beachtet dabei, dass manche Wegpunkte erst erscheinen, wenn ihr die entsprechenden Strongholds eingenommen habt.Schon seit einiger Zeit steht ebenfalls fest, dass ihr auch in der kommenden Saison die Dungeons von Diablo 4 noch einmal bewältigen müsst. Besonders lohnen sich derartige, wenn sie auch noch Nebenquests bieten., sondern verdient euch einen zusätzlichen Haufen von Erfahrungspunkten, Ansehen und Aspektbelohnungen. Priorisiert ganz einfach die Dungeons, in denen ihr Sidequests findet, um den maximalen Nutzen aus beidem zu ziehen.Wie euch vielleicht schon bekannt sein dürfte, steigert ihr mit den. Dies ist ein wahnsinniger Vorteil, wenn ihr in Season 1 einen neuen Höllenhelden in Diablo 4 erstellen und hochspielen wollt.Mit verbesserten Stats unter der Rüstung bewaffnet, levelt es sich viel einfacher und ihr schnetzelt die dämonische Brut im Eiltempo nieder. Seid ihr euch unsicher, ob ihr alle Altäre bereits gefunden habt, legen wir euch noch einmalEin einfacher, wenn auch nicht zu unterschätzender Faktor für einen guten Start in der neuen Saison, ist die Entscheidung für die richtige Charakterklasse. Wie bereits erwähnt, beginnen alle Spieler wieder bei Null und der mühsame Grind zur Maximalstufe beginnt von vorn.Ihr farmt Erfahrung, sammelt Gear, schaltet Aspekte frei und verfeinert nach und nach euren Build, während ihr auf ganz neue Spielmechaniken trefft. Einerseits eine ideale Möglichkeit, sich an eine neue Herausforderung in Form einer bislang ungespielten Klasse zu wagen. Auf der anderen Seite aber auch ein Argument dafür, erst einmal die altbewährte und bereits bestens vertraute Klasse aus eurem ersten Durchlauf von Diablo 4 zu wählen, um nicht überfordert zu werden.Wollt ihr schon vor dem Start der Saison etwas mit den verschiedenen Builds herumspielen, könnt ihr diesZu guter Letzt empfehlen wir euch, euer Ansehen mit eurem bislang gespielten Charakter noch bis zum Season-Start zu steigern. Auch hier werden wieder einige freigeschaltete Inhalte übernommen, wenn ihr euch einen frischen Toon erstellt. Besonders interessant: Die zehn zusätzlichen Skillpunkte sowie die zusätzlichen Trankaufladungen.Wollt ihr noch einmal genauer wissen,, helfen wir euch natürlich ebenfalls auf die Sprünge. Und auch, wenn es nicht schaden kann, die zuvor genannten Empfehlungen ernst zu nehmen: Sogar Entwickler, wenn ihr eure bisherigen Ziele bereits erreicht habt.Letztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer