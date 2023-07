Diablo 4: Alles Wissenswerte zur Saison 1 zusammengefasst

Diablo 4: Saison der Boshaftigkeit beginnt nächste Woche – Alles, was ihr wissen müsst

Dievonsteht vor der Tür: Kommende Woche geht es endlich los und Blizzard erwartet uns mit dem brandneuen, einigenund nochDamit ihr nicht den Überblick verliert, was euch dieüberhaupt zu bieten hat, fassen wir im Folgenden noch einmalauf einen Blick zusammen.Gleich vorweg: Mit Diablo 4 führt Blizzard das bereits aus vorherigen Titeln wiebekannteweiter. Bedeutet: Ihr beginnt mit einem komplett frischen Charakter aufund müsst euch erneut durch die Höllenhorden Liliths metzeln. Damit euch dabei nicht so schnell langweilig wird, gibt es eine ganze Mengezu bestaunen:Nachfolgend verraten wir euch, wie es um den Start von Season 1 steht und was es mit den hinzukommenden Inhalten eigentlich auf sich hat.Erst vor Kurzem gab Entwickler Blizzard mit einem eigenen Trailer bekannt, wann Season 1 in Diablo 4 starten soll. Schon in wenigen Tagen ist es so weit, denn die. Wer es ganz genau wissen will, der findet auf der dazugehörigen Webseite einen präzisen Countdown, der euch die Wartezeit bis auf die Sekunde genau anzeigt.Zwei Tage zuvor, also am, soll es aber bereits einenzur neuen Season geben. Dieser ergänzt das Spiel um einige nützliche Quality-of-Life-Verbesserungen, neuen Loot sowie einige weitere Inhalte. Einen saisonalen Charakter könnt ihr allerdings noch nicht erstellen.Bevor ihr euch auf die neue Questreihe, die es im Rahmen der Saison zu durchleben gilt, stürzt, müsst ihr jedoch zunächst die Hauptkampagne von Diablo 4 abschließen. Noch habt ihr zum Glück genügend Zeit, um die Story in Sanktuario durchzuspielen.Viele von euch, die bereits zahllose Stunden in Diablo 4 verbracht haben, können die brandneuen Inhalte der ersten Saison wohl kaum erwarten. Doch was hat Blizzard eigentlich genau in petto? Eine ganze Menge, wie die Entwickler vor wenigen Tagen im hauseigenen Blog verrieten Die neuen Story-Inhalte sollen sich demzufolge hauptsächlich um die ansteckenden Abscheulichkeiten, die Sanktuario fest im Griff haben, drehen. Um die Verbreitung der Entarteten aufzuhalten, schließt ihr euch mit dem ehemaligen Priester der Kathedrale des Lichts, Cormond, zusammen und versucht, die Quelle der Boshaftigkeit aufzuspüren. Starten können sollt ihr diein der Hauptstadt Kyovashad.Die Welle der Verderbnis verwandelt manche Kreaturen zu noch furchteinflößenderen Feinden, die euch in den Tunneln der Boshaftigkeit ordentlich einheizen sollen. Sie unterstehen einem, Varshan dem Verzehrten, dem ihr euch stellen müsst, um die Geheimnisse der Entarteten zu lüften. Dabei lassen die gemeinen Gegnerscharen künftig sogenannte Entartete Herzen fallen, die ihr euch zunutze machen könnt, um euren Charakter mit über 30 entarteten Eigenschaften zu verstärken.Wenig überraschend erwartet uns mit der Saison der Boshaftigkeit auch der berüchtigte, um den sich bereits in der Vergangenheit viele Fragen rankten. Dieser soll überbeinhalten, die es für euch zu erklimmen gilt, wenn ihr seine besonderen Inhalte freischalten wollt. Die saisonalen Herausforderungen könnt ihr aber auch völlig kostenlos abschließen.Obendrein soll es insgesamtfür alle Spieler im Battle Pass geben – um an die anderen zu gelangen, müsst ihr aber euer Portemonnaie zücken. Noch verrät Blizzard nicht, wie es um den Preis des Diablo 4-Passes steht, aber wir wissen bereits, dass die käuflich erwerbbaren Inhalte ausschließlichNatur sein sollen. Und zu eben jenen gibt es immerhin etwas konkretere Infos:Da die meisten kosmetischen Gegenstände, die ihr aktuell im Store des Spiels zu kaufen bekommt, klassengebunden sind, bleibt euch bislang nur die Auswahl der ohnehin im Spiel auffindbaren Gegenstands-Styles. Bei den Outfits aus dem Battle Pass sieht es anders aus, jene könnt ihr mit jeder Klasse ausrüsten. Bevor ihr euch am kommenden Donnerstag ins Abenteuer stürzt, empfehlen wir euch noch einen Blick auf diehaben solltet.Letztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer