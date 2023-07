Diablo 4: Der Patch für die erste Season kommt direkt aus der Hölle

Diablo 4: Season 1 Pre-Patch wird heiß diskutiert und entzündet ein Inferno auf Reddit

Hier wurde der Korrekturstift bei allen Klassen angesetzt. Während die direkten Patchnotes der einzelnen Klassen erst einmal positiv aussehen, wurde indirekt beispielweise der kritische Schaden und der Schaden durch Verwundbarkeit stark verringert. Verringerung der Geschwindigkeit: Durch die Anpassungen am Schaden sowie verschiedene Anpassungen der Gameplay-Elemente, wie Erfahrungsboni & Helltide Events, spielt sich Diablo 4 weitaus langsamer.

Besonders wenn ihr öfters mal das ein oder andere Item austauscht, müsst ihr eine Menge Gold parat haben, um eure neuen Items zu verbessern und verzaubern. Weitere unverständliche Design-Entscheidungen: Warum genau ist es wichtig, die Zeit, die zum Herausteleportieren aus Dungeons gebraucht wird, zu erhöhen? Nun, darauf haben auch wir leider keine Antwort, aber ihr habt jetzt zwei Sekunden mehr Zeit, während ihr den Dungeon verlasst. Vielleicht reicht es ja jetzt, um sich ein Getränk zu holen.

Auf der Suche nach positiven Änderungen des 1.1 Updates





Es gibt mehr Ansehen beim Abschließen von Nebenquests und Dungeons.

Lilith-Statuen und Erkundung der Karte zählen Accountweit also für alle Charaktere.

Die Erfahrung für das Abschließen der “Flüstern der Toten” Aufgaben wurde massiv erhöht.

Silent Chests bringen mehr Beute.

7 Dinge die ihr noch vor dem Start von Season 1 erledigen solltet Infos zum Starttermin der Season, sowie dem Battle Pass Da die neue Season schon morgen startet, seid ihr vielleicht gut beraten euch über dieanzuschauen. Falls ihr die letzte Woche unter einem Stein gelebt habt, haben wir natürlich auch alleund einigen weiteren Informationen. Neben einigen lustigen und natürlich absolut ernsgemeinten Kommentaren, haben wir versucht die wohl beliebtesten Änderungen für euch aufzulisten. Demnach sind die besten Änderungen des neuen Updates wohl wie folgt:

Schon morgen um 19 Uhr startet indie erste Season, gestern Abend gab es bereits dender mit einer großen Menge an Änderungen auf den Start vorbereiten soll. Auf Reddit sind sich viele Spieler einig, der Patch ist eine große Katastrophe.Auf den ersten Blick wirkt das Update wie eine riesigemit der Blizzard den beliebten Wirbelwind des Barbaren einsetzt und alles kritisch trifft. Genau aus diesem Grund gibt es auch bereits unzählige Threads auf Reddit die über den Inhalt des Updates diskutieren.Da der Patch 1.1 von Diablo 4 wahnsinnig groß ist, werden wir hier nicht auf alle Punkte eingehen können. Um dennoch einen kleinen Überblick für euch bieten zu können, werden wir die Änderungen, die wohl am heißesten diskutiert werden, einmal für euch auflisten. Nahezu jeder der folgenden Punkte findet sich in einem der zahlreichen Threads zum Thema Diablo 4 Patch auf Reddit wieder.Neben diesen Änderungen gibt es noch zahlreiche kleine Anpassungen, die sich auf das gesamte Spielgefühl auswirken. In dem folgenden Thread geht es beispielsweise besonders darum, dass der Patch 1.1 von Diablo 4 einfach grundsätzlich dieAber auch nahezu alle anderen Änderungen des Patches werden in den verschiedenen Threads auf Reddit mehr oder weniger zerrissen. Wir haben hier eine kleine Kostprobe für euch:Auch wenn natürlich der Unmut über die negativen Änderungen des Patch 1.1 stark überwiegt, gibt es dennoch auch. Der Redditor Realistic-Incident10 startete zu diesem Thema einen Thread der sich mit mehr als 1.500 Kommentaren und knapp 5.000 Upvotes großer Beliebtheit erfreut. Dort werden alle positiven Features des Updates gesammelt. Natürlich wird hier auch nicht komplett auf Sarkasmus verzichtet.