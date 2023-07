Diablo 4: Blizzard reagiert auf Vorwürfe des "Dark Design"

Diablo 4: Versehentliche Aktivierung des Premium Battle Pass sorgt für genervte Spieler





So Blizzard placed the 'Activate Premium Battle Pass' button right next to the button you have to constantly press to check your Season Journey.



Guess what happened to me and at least 5 others on my stream. This is straight up Malicious Design. @Diablo pic.twitter.com/99KhTR51ad



— Rurikhan (@Rurikhan) July 21, 2023

Vorwurf des „Dark Design“ – Änderung ist in Sicht





Just had a powwow with people on this post stream. We have a temp fix in the works that will at least ensure the cursor isn’t defaulted there and will instead be defaulted on Season Journey.



— Adam Fletcher (@PezRadar) July 21, 2023

Aktuell sorgt das Design der Nutzeroberfläche vonfür frustrierte Fans. Während die einen es noch als einfaches Missgeschick hinnehmen, sehen viele Spieler eine irreführende, fast schon bösartige Absicht inEntscheidung.Ganz konkret geht es dabei um diezum. Nun reagiert der Entwickler und verspricht eine Lösung, die sich sogar bereits in Arbeit befinden soll.Doch noch einmal ganz von vorn: Jeder, der die teurereodervon Diablo 4 gekauft hat, bekommt eine Freischaltung des Premium Battle Pass dazu. Diese soll eigentlich saisonübergreifend funktionieren, so dass ihr sie nicht sofort in der ersten Season nutzen müsst, sondern für spätere aufheben könnt. Doch sobald ihr dasöffnet, was nicht all zu selten vorkommen dürfte, wird euer Cursorauf den Button zum Aktivieren des Premium Battle Pass gesetzt.Dies führt wiederum schnell dazu, dass viele Spielerihre erste Freischaltung einlösen, obwohl sie dies gar nicht beabsichtigt hatten. Nicht nur Streamer Rurikhan sieht darin ein Problem: „Es wurde absichtlich und böswillig so gestaltet“, wettert er in einem populären Clip auf Twitter, nachdem er versehentlich auf den irreführenden Button geklickt hatte.Gleich mehrere Spieler sprangen auf den Zug auf und pflichteten Rurikhan auf Twitter bei. Auch sie hätten den Button versehentlich angeklickt, so schreibt ein Nutzer beispielsweise: „Ich wollte es für einen zukünftigen Season Pass aufheben, aber, whoops, dann wohl doch nicht“.In einer Antwort an Rurikhans Tweet meldete sich auch Diablo 4-Influencer Rhykker zu Wort. Er sprach von einem konkreten Beispiel von– ein Begriff, der häufig für UI-Elemente genutzt wird, die dazu dienen, Nutzer in die Irre zu führen. Die versehentliche Aktivierung des Season Pass vieler Spieler sei also der bewussten Designentscheidung Blizzards geschuldet. „Meiner Meinung nach muss Blizzard einen Bestätigungsbutton oder ähnliches einbauen, wenn sie nicht beschuldigt werden wollen, dunkle Muster zu verwenden. [Ein] einfaches Bestätigungs-Pop-up würde das Problem lösen“, führt Rhykker weiter aus.Dies rief den Global Community Development Director von Diablo 4, Adam Fletcher, auf den Plan. Er versprach, dass Blizzard bereits einen kleinen Fix in Arbeit hätte, der „zumindest sicherstellen soll, dass der Cursor nicht standardmäßig dort angezeigt wird, sondern auf Season Journey“. Er bezeichnete die anstehende Änderung als „vorübergehend“, ging dabei jedoch nicht weiter darauf ein, wie eine langfristige Verbesserung aussehen könnte.Trotz der Änderung kann es also vorkommen, dass ihr über die besagte Schaltfläche euren Premium Battle Pass noch immeraktivieren könnt. Seid also besser vorsichtig, wenn ihr euch im Menü für die Season Journey befindet und euren Pass für eine der kommenden Saisons aufsparen wollt. Anders sieht dies beim Kauf der Ingame-Währung von Diablo 4 aus: Hier werdet ihr zunächst auf eine explizite Bezahlseite weitergeleitet, bevor ihr final Geld ausgebt. Zwar kostet das Einlösen des Premium Battle Pass nichts, allerdings habt ihr bereits im Vorfeld für ihn bezahlt und er wird unwiderruflich verbraucht.Hinsichtlich des letzten Patches, den Blizzard passend zur ersten Saison vonstieß, dürfte die Kontroverse um die versehentlich eingelösten Pässe den Entwicklern nicht gerade gelegen kommen. Doch zumindest, was den verhassten Patch anbelangt,Letztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer