Diablo 4: Gesenkte Respec-Kosten und schnelleres Leveln mit Update 1.1.1

Diablo 4: Update 1.1.1 verbessert viele Probleme der ersten Season

Buff der Klassen Zauberer und Barbar.

Erhöhte Mobdichte in Alptraum-Dungeons und der Höllenflut.

Ein weiterer Tab in der persönlichen Truhe.

Die Stapelgröße der Elixiere wird auf 99 angehoben.

Das Umskillen von Fertigkeiten wird um 40 Prozent günstiger.

Mehr Erfahrung zwischen Level 50 und 100 um die Levelgeschwindigkeit zu erhöhen.

So steht es um die Zukunft von Diablo 4

Starke Builds sollen nicht sofort bei Änderungen genervt werden, sondern so lange im Spiel bleiben bis Alternativen ermöglicht wurden.

Große Änderungen der Meta sollen nur noch zu bestimmten Zeiten wie beispielweise dem Start einer Season stattfinden.

Bei Bugs zu annormalem Verhalten wie Spielabstürzen oder Exploits im Bezug auf Schaden wird weiterhin schnell reagiert.

Viele verschiedene ausbalancierte und optimierte Builds für alle Klassen.

Neue Items und Aspekte in jeder neuen Season.

Verbesserungen am Endgame-Content und weitere Endgame-Aktivitäten

Aktuell sind die Updates vonin aller Munde. Während wir letzte Woche erst über den Patch zur ersten Season berichteten, gibt es jetzt weitere Neuigkeiten mit den Informationen aus dem letztenvon Blizzard.Derzum, nicht zuletzt weil der gesamteworden ist. Das kommende Update soll die Wogen wieder etwas glätten.Am 21.07.2023 haben die Entwickler in ihrem Live-Format Campfire Chat über die großen Probleme des Season Updates von Diablo 4 geredet. Neben Anpassungen amim Bezug auf denund dengab es noch einige weitere Themen, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen:Dadurch wird sich ingesamt um die Verlangsamung dergekümmert, da nicht nur die beiden Problemklassen Zauberer und Barbar gebufft werden, sondern auch die Menge an Gegnern in den Endgame-Inhalten erhöht wird. Gemeinsam mit der erhöhten Erfahrung ab Level 50 sollte deretwas weniger spürbar sein.Auch die Probleme mit demwerden etwas verbessert, wobei besonders der zusätzliche Tab in dereine Hilfe ist. Leider wird sich das nicht so sehr bemerkbar machen, da neben Edelsteinen in Season 1 ja auch die neuen Herzen gesammelt und gelagert werden müssen.Mit der Anpassung der Kosten, die für dasvon Fertigkeiten nötig ist, wird ein weiterer Punkt angepasst den sich die Community gewünscht hat. Das Update soll kommende Woche auf die Server aufgespielt werden, vorher gibt es noch einen weiteren Campfire Chat in dem die genauen Änderungen besprochen werden.Nach dem unglaublich schlechten Start der ersten Season, versichern die Entwickler von Diablo 4, dass sie in Zukunft anders mit ihren Updates umgehen werden. So sollen beispielsweise die Änderungen die imgemacht werden, erst einmal im Live-Stream. Des weiteren haben sie folgendes Versprochen:Für die Zukunft klingt das erstmal ganz gut, besonders die Kommunikation von Änderungen des kommenden Patch im Live-Stream ist eine gute Möglichkeit um zur Not noch Anpassungen im Sinne der Community durchzuführen. Auch über einigehaben die Entwickler geredet. Im Konkreten handelt es sich dabei um:Ein paar kleine Informationen zur zweiten Season gibt es auch schon, so soll es schon in der nächsten Season eine neue Aktivität im Endgame geben. Zusätzlich sollt ihr gezielter einzigarte Gegenstände farmen können. Hoffentlich gibt es dann auch bessere Gegenstände, als die,