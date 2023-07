Diablo 4: Saison 1 - 3 starke Endgame-Builds für jede Klasse im Überblick

Diablo 4: Das sind die drei stärksten Endgame-Builds für jede Klasse in Saison 1

Mit Patch 1.1 und dem Start der ersten Saison in Diablo 4 hat Blizzard die Klassen-Balance gehörig auf den Kopf gestellt. Grund genug, uns einmal anzusehen, welche starken Endgame-Builds für jede Klasse aktuell überhaupt gespielt werden und dabei auch noch überzeugen können. Mit Patch 1.1 und dem Start der ersten Saison in Diablo 4 hat Blizzard die Klassen-Balance gehörig auf den Kopf gestellt. Grund genug, uns einmal anzusehen, welche starken Endgame-Builds für jede Klasse aktuell überhaupt gespielt werden und dabei auch noch überzeugen können.







Denn während Jäger, Druiden und Totenbeschwörer zwar nicht unbedingt als große Gewinner, aber vergleichsweise noch unbeschadet aus der Sache rausgingen, haben Zauberer und Barbaren einiges an ihrer einstigen Stärke einbüßen müssen. Doch keine Angst: Auch Fans der derzeit etwas schwächelnden Klassen kommen mit den von uns vorgestellten Spielweisen voll auf ihre Kosten. Denn während Jäger, Druiden und Totenbeschwörer zwar nicht unbedingt als große Gewinner, aber vergleichsweise noch unbeschadet aus der Sache rausgingen, haben Zauberer und Barbaren einiges an ihrer einstigen Stärke einbüßen müssen. Doch keine Angst: Auch Fans der derzeit etwas schwächelnden Klassen kommen mit den von uns vorgestellten Spielweisen voll auf ihre Kosten.







Diablo 4: Das sind die drei stärksten Endgame-Builds für jede Klasse in Saison 1







Wie schon beim letzten Mal wollen wir euch natürlich keinen (Wehr-)Bären aufbinden, wenn es darum geht, euch auch wirklich die drei besten Builds für jede Klasse in Season 1 von Diablo 4 vorzustellen. Aus diesem Grund beziehen wir uns bei unserer Vorstellung auf die aktuelle Endgame Tier List von maxroll.gg. Wie schon beim letzten Mal wollen wir euch natürlich keinen (Wehr-)Bären aufbinden, wenn es darum geht, euch auch wirklich die drei besten Builds für jede Klasse in Season 1 von Diablo 4 vorzustellen. Aus diesem Grund beziehen wir uns bei unserer Vorstellung auf die aktuelle Endgame Tier List von maxroll.gg.







Diese wird in die Ränge S bis F unterteilt, wobei S den stärksten Rang und F den wiederum niedrigsten von ihnen darstellt. Die Einordnung beruht dabei auf der Einschätzung von bekannten Experten wie wudijo, der auch in der ersten Saison wieder zu den schnellsten Spielern gehört, sowie dem weltweit ersten Spieler, der in Diablo 4 Level 100 erreicht hat: der deutsche Streamer Rob2628. Diese wird in die Ränge S bis F unterteilt, wobei S den stärksten Rang und F den wiederum niedrigsten von ihnen darstellt. Die Einordnung beruht dabei auf der Einschätzung von bekannten Experten wie wudijo, der auch in der ersten Saison wieder zu den schnellsten Spielern gehört, sowie dem weltweit ersten Spieler, der in Diablo 4 Level 100 erreicht hat: der deutsche Streamer Rob2628.







Behaltet dabei allerdings im Hinterkopf, dass es sich bei der Rangfolge der Tier List lediglich um eine grobe Orientierung handeln soll. Keineswegs bedeutet dies, dass ihr zwingend einen der besten-Builds mit eurer Klasse spielen müsst, um im Endgame von Diablo 4 voranzuschreiten. Trotzdem vereinfachen sie euch das Spiel immens und ihr ebnet euch euren Weg zur Maximalstufe auf die wohl effizienteste Art und Weise. Leidet darunter euer Spielspaß, habt ihr jedoch genauso wenig gewonnen. Behaltet dabei allerdings im Hinterkopf, dass es sich bei der Rangfolge der Tier List lediglich um eine grobe Orientierung handeln soll. Keineswegs bedeutet dies, dass ihr zwingend einen der besten-Builds mit eurer Klasse spielen müsst, um im Endgame von Diablo 4 voranzuschreiten. Trotzdem vereinfachen sie euch das Spiel immens und ihr ebnet euch euren Weg zur Maximalstufe auf die wohl effizienteste Art und Weise. Leidet darunter euer Spielspaß, habt ihr jedoch genauso wenig gewonnen.







#1 Die 3 stärksten Endgame-Builds für Zauberer in Season 1







Als eine der beliebtesten Klassen der Diablo-Reihe hatten Fans der Zauberer mit Patch 1.1 eine bittere Pille zu schlucken: Aus den einst mächtigen Magiewirkern machte Blizzard eher einen heruntergekommenen Houdini als einen chaosstiftenden Copperfield. Nach und nach scheinen sich die Sorcerer jedoch vom ersten Schreck zu erholen – wie auch Spieler wunthr beweist, der mal eben kurzerhand einen Albtraum-Dungeon der Stufe 100 mit seiner Zauberin der Stufe 91 und dem Blizzard-Build bezwingt. Weitere starke Endgame-Builds für Season 1 sind die folgenden: Als eine der beliebtesten Klassen der Diablo-Reihe hatten Fans der Zauberer mit Patch 1.1 eine bittere Pille zu schlucken: Aus den einst mächtigen Magiewirkern machte Blizzard eher einen heruntergekommenen Houdini als einen chaosstiftenden Copperfield. Nach und nach scheinen sich die Sorcerer jedoch vom ersten Schreck zu erholen – wie auch Spieler wunthr beweist, der mal eben kurzerhand einen Albtraum-Dungeon der Stufe 100 mit seiner Zauberin der Stufe 91 und dem Blizzard-Build bezwingt. Weitere starke Endgame-Builds für Season 1 sind die folgenden:







Ball Lightning Sorc – B Tier – Link zum Build



Ice Shards Sorc – B Tier – Link zum Build



Firewall Sorc – B Tier – Link zum Build







#2 Die 3 stärksten Endgame-Builds für Barbaren in Season 1







Auch den beliebten Barbaren ging es mit Saison 1 in Diablo 4 ordentlich an den Kragen. Die schreihälsigen Schwertschwinger gehörten noch vor dem Patch zu den stärksten Klassen, nun wurden ihnen ihre Flügel etwas gestutzt und sie dürfen sich hinter Druide, Jäger oder Totenbeschwörer einordnen. Dennoch: Vor allem zwei Endgame-Builds lohnen nach wie vor so richtig und ein weiterer ist bereits auf dem steilen Weg nach oben. Auch den beliebten Barbaren ging es mit Saison 1 in Diablo 4 ordentlich an den Kragen. Die schreihälsigen Schwertschwinger gehörten noch vor dem Patch zu den stärksten Klassen, nun wurden ihnen ihre Flügel etwas gestutzt und sie dürfen sich hinter Druide, Jäger oder Totenbeschwörer einordnen. Dennoch: Vor allem zwei Endgame-Builds lohnen nach wie vor so richtig und ein weiterer ist bereits auf dem steilen Weg nach oben.











HotA Barb – A Tier – Link zum Build



Whirlwind Barb – A Tier – Link zum Build



Thorns Barb – B Tier – Link zum Build







#3 Die 3 stärksten Endgame-Builds für Druiden in Season 1







Die Druiden waren schon vor der ersten Season gut situiert, mit dem Start selbiger hat sich daran nichts geändert, im Gegenteil: Gleich drei verschiedene Endgame-Builds verordnen die Experten von maxroll im S Tier-Bereich. Während die Pulverize-Variante etwas abfällt, positionieren sich die folgenden drei an der Spitze: Die Druiden waren schon vor der ersten Season gut situiert, mit dem Start selbiger hat sich daran nichts geändert, im Gegenteil: Gleich drei verschiedene Endgame-Builds verordnen die Experten von maxroll im S Tier-Bereich. Während die Pulverize-Variante etwas abfällt, positionieren sich die folgenden drei an der Spitze:











Lightning Shred Druid – S Tier – Link zum Build



Werewolf Tornado Druid – S Tier – Link zum Build



Lightning Storm Druid – S Tier – Link zum Build







#4 Die 3 stärksten Endgame-Builds für Jäger in Season 1







Neben den voran genannten Druiden sind es die Jäger, die mit Season 1 erneut so richtig aufblühen. Bereits in der Beta-Phase von Diablo 4 galten sie als gefürchtete Schadensverursacher, die sogar den mächtigen World Boss Ashava mühelos und im Alleingang bezwingen konnten. Auch nach Patch 1.1 können sich die fallenlegenden Fernkampfspezialisten, die auch im Nahkampf glänzen können, an der Spitze der Endgame-Builds gleich dreifach festsetzen: Neben den voran genannten Druiden sind es die Jäger, die mit Season 1 erneut so richtig aufblühen. Bereits in der Beta-Phase von Diablo 4 galten sie als gefürchtete Schadensverursacher, die sogar den mächtigen World Boss Ashava mühelos und im Alleingang bezwingen konnten. Auch nach Patch 1.1 können sich die fallenlegenden Fernkampfspezialisten, die auch im Nahkampf glänzen können, an der Spitze der Endgame-Builds gleich dreifach festsetzen:











Twisting Blades Rogue – S Tier – Link zum Build



Barrage Rogue – S Tier – Link zum Build



Death Trap Rogue – S Tier – Link zum Build







#5 Die 3 stärksten Endgame-Builds für Totenbeschwörer in Season 1







Die Stärke der Endgame-Builds der Totenbeschwörer reicht von einem besonders starken S Tier-Vertreter, über einen im A-Bereich bis hin zu mehreren, die sich im B Tier einordnen lassen. Die Klasse wirkt flexibler denn je, wobei lediglich der beliebte Bone Spirit Necro etwas an Durchschlagskraft eingebüßt hat. Dafür ist der Blood Lance-Build auf dem aufsteigenden Ast und konnte bereits in einige Ränge nach oben klettern: Die Stärke der Endgame-Builds der Totenbeschwörer reicht von einem besonders starken S Tier-Vertreter, über einen im A-Bereich bis hin zu mehreren, die sich im B Tier einordnen lassen. Die Klasse wirkt flexibler denn je, wobei lediglich der beliebte Bone Spirit Necro etwas an Durchschlagskraft eingebüßt hat. Dafür ist der Blood Lance-Build auf dem aufsteigenden Ast und konnte bereits in einige Ränge nach oben klettern:







Bone Spear Necro – S Tier – Link zum Build



Infinimist Necro – A Tier – Link zum Build



Blood Lance necro – B Tier – Link zum Build







Während viele Spieler eher unzufrieden mit den Entscheidungen, die mit Patch 1.1 getroffen wurden, zu sein schienen, versprach Entwickler Blizzard bereits, ein derartiges Update nicht noch einmal in Diablo 4 bringen zu wollen. Stattdessen verrieten sie, wie man mit zukünftigen Patches umgehen will und wie man euch schon mit dem nächsten das Leben wieder erleichtern möchte.

