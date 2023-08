Diablo 4: Pferde werden gebufft und können jetzt Barrikaden zerstören

Diablo 4: Pferde bekommen bitter benötigten Buff – können jetzt Barrikaden zerstören





We're going to allow the mount charge to break through barricades. I realized I didn't state this explicitly during the #Diablo4 campfire chat today.



— Joe Shely (@JoeShely) July 29, 2023





Next, make climbing or descending a ladder reset the mount CD. It makes sense for it to have one after fighting or using the dismount attack, but to dismount just to ascend a ladder, then have to stand at top of it for 10 seconds to remount is oof.



— Adam (@MysticalOS) July 29, 2023

Verbesserte Hinderniserkennung und Fehlerbehebungen für Controller-Spieler

Blizzard hat füreinige Verbesserungen angekündigt, nachdem der letzte Patch eher auf gemischte Gefühle unter den Spielern gestoßen war. Doch der vermutlich beste, der uns in der Zukunft erwarten soll, stärkt nicht etwa euren Charakter selbst.Stattdessen sollen die reitbaren, mit denen ihr über die Weiten Sanktuarios streift, ein längst überfälliges Upgrade bekommen. Jene sorgten in der Vergangenheit immer wieder für nervige Situationen im Spiel.Die Reittiere in Diablo 4 sind grundlegend eine, wenn man bedenkt, wie groß die Spielwelt eigentlich ist und wie lange wir zu Fuß benötigen würden, um von einem Wegpunkt zu unserem Ziel zu gelangen. Doch leider gab es von Beginn an einige Probleme mit den behuften Begleitern, die durchaus für den einen oder anderen frustrierenden Moment gesorgt haben dürften. Jene Nervigkeiten möchte man nun aber ein für alle Mal aus der Welt schaffen.So wird es mit einemmöglich sein, mit eurem Pferd die, die euch die Höllenbrut regelmäßig entgegensetzt, ganz einfach zu durchkreuzen. Bislang werdet ihr von jenen stets aufgehalten, was manchmal zusätzlich dafür sorgt, dass ihr absteigen und zunächst einen lästigen Cooldown abwarten müsst, ehe ihr euch wieder in den Sattel schwingen könnt. Im letzten Campfire Chat der Entwickler sprach man nun darüber, wie dies den Spielspaß beeinträchtigt und was man dagegen unternehmen wolle.Game Director Joe Shely sorgte im späteren Verlauf noch einmal für Klarheit und verriet, wie sich die Änderungen genau auswirken sollen. So sollt ihr mit dereures Rosses künftig einfache Barrikaden durchbrechen können, während ihr mit Höchstgeschwindigkeit von Gebiet zu Gebiet reitet.Doch auch weitere Verbesserungen für die Mounts sind geplant, beispielsweise das Entfernen der Abklingzeit, wenn ihr zum Erklimmen einer Leiter oder dem Herabrutschen eines Abhangs von eurem Gaul absteigen müsst.Hinzu kommt eine verbesserte, so dass ihr euch nicht andauernd mit eurem Pferd an den Umgebungselementen von Diablo 4 aufhängt. Ebenso sollen einige, die vor allem Spieler, die einen Controller als Eingabegerät nutzen, betreffen, aus der Welt geschafft werden.wir mit dem Update, welches den Reittieren in Diablo 4 ein wegweisendes Upgrade verspricht, rechnen dürfen, ist derweil nicht bekannt. Zwar wurden die Änderungen immer wieder im selben Atemzug mit dem kommendengenannt, es ist jedoch ebenso vorstellbar, dass Blizzard sie mit einem separaten Update implementiert.Mehr erfahren wir spätestens morgen, denn schon dann wissen wir,. Jenes soll wiederum am 8. August auf die Server aufgespielt werden und verspricht einige Verbesserungen für die aktuell gescholtenen Zauberer und Barbaren, diemussten.