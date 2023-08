Diablo 4: Kurioser Glitch sorgt für Verbindung zwischen Ewigen und saisonalen Realms

Diablo 4: Glitch öffnet Portal zu den saisonalen Realms für eure Ewigen Charaktere – und umgekehrt

Eigentlich sollte esCharakteren nicht möglich sein, auf dieRealms vonzu gelangen. Doch ein gerade erst entdeckter und besonders kurioserlässt die Grenzen zwischen ihnen nun verschwinden.Zwar übernehmen die saisonalen Charaktere für üblich einen Teil eures Fortschritts, den ihr auf den Ewigen Realms gemacht habt. Trotzdem liegt ein großer Teil des Reizes einer jeden Season darin, mit einemauf Stufe 1 zu beginnen – ganzWie es scheint, sind die Ewigen und die Saisonalen Realms von Diablo 4 nicht so stark voneinander, wie zunächst angenommen – zumindest, wenn man die technische Ebene betrachtet. So haben findige Spieler nun herausgefunden, wie man mit euren Charakteren, abseits der ersten Season gespielt,gelangt.Tretet ihr auf letzteren einereines befreundeten Spielers bei und kappt dabei für kurze Zeit eure, könnt ihr euch anschließend mit einem eurer Ewigen Charaktere einloggen – mitsamt ihrem Inventar. Wie der von Blizzard vermutlich verurteilteim Detail funktioniert, zeigt YouTuber Glitch Unlimited in einem Video. Gleichzeitig verrät er, welchesich für eure Charaktere auf beiden Seiten der Server bieten.So ist es euch beispielsweise möglich, die auf den Ewigen Realms gesammeltenfür bare Münze auf den saisonalen Servern zu. Auch die saisonal erhältlichen, einschließlich ihrer mächtigen Aspekte, könnt ihr so mit einem Ewigen Charakter in Diablo 4 finden und natürlich nutzen. Diesollen hingegen nicht außerhalb der Season-Server funktionieren. Andersherum könnt ihr eurem saisonal gespielten Charakter ein paar starke Items über dashinterlassen, welches kurioserweise geteilt wird.Vermutlich wird es nicht lange dauern, bis auchauf den fast schon bahnbrechenden Glitch aufmerksam wird und ihn schnurstracks aus dem Spiel entfernt. Da es sich hierbei aber ohnehin um daseines offensichtlichen Fehlers handelt, solltet ihr euch im Klaren darüber sein, dass ihr bestraft werden könnt, solltet ihr euch etwaige Vorteile über die Methode erschleichen, weswegen wir euch grundlegend davon. Währenddessen arbeiten die Entwickler an einer längst überfälligenerwarten soll.Letztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer