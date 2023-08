Diablo 4: Nach dem Exploit schwingt Blizzard den Ban-Hammer

Diablo 4: Blizzard bannt Spieler, die den Realm-Exploit ausgenutzt haben

Nachdem in der vergangenen Woche ein fast schon spielbrechenderans Tageslicht kam, mit dem Spielerhatten, reagiert nun endlich auch EntwicklerKonkret war es möglich, für kurze Zeit seinezu kappen, um so die nicht-saisonalen Charaktere der Ewigen Realms auf die Season-Server des höllischen Hack'n'Slays zu befördern. Dem setzte Blizzard ein jähes Ende und nun folgen dieNach dem eigentlichenfür den heftigen Exploit, über den sich unehrliche Spieler einige unfaire Vorteile ergaunert haben dürften, schwingen die Entwickler nun den Ban-Hammer. So schreibt Community Managerin den Foren von Diablo 4, dass man den Glitch mit einem jüngeren Patch bereits aus der Welt geschafft hätte und Blizzard „gegen, die mit dem Vorfall in Verbindung stehen, vorgegangen“ sei.Dank des Exploits war es möglich, die mächtigen,auf den standardmäßigen Ewigen Realms zu verwenden. Somit ist es durchaus vorstellbar, dass die Übeltäter nicht nur einige Wochen oder den Rest der Saison suspendiert, sondern komplett aus Diablo 4 verbannt wurden.Im entsprechendengibt es bereits erste Spieler, die davon berichten, gebannt worden zu sein – oder zumindest jemanden zu kennen, dem ein solches Schicksal nach dem Ausnutzen des Exploits wiederfahren ist. So soll Blizzard vergleichsweisevorgegangen sein und sogar jene, die lediglich Gold zwischen den Realms verschoben haben, bestraft haben.Nutzer Dizzy-Upstairs9194 berichtet beispielsweise davon, 150 Millionen Gold von den Ewigen Realms auf die saisonalen verschoben zu haben – obwohl er sich des Risikos bewusst war. Allerdings sei er ohnehin gelangweilt von Diablo 4 gewesen und so würde ihn die Sperre auch wenig interessieren, wie er verrät.sieht dies bei Reddit-Nutzer ChartAlternative6013 aus. Jener erklärt , er sei sich nicht im Klaren darüber gewesen, dass er bei der Ausnutzung eines Exploits beteiligt gewesen sei und nun hätte er dafür einen Bann kassiert.Es erweckt den Anschein, als hätte Blizzard also noch einiges zu tun, damit es im populärenendlich richtig rund läuft. Ist dies jedoch einmal der Fall,Letztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer