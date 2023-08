Diablo 4: Elon Musk verrät, was er aktuell von Blizzards Action-RPG hält

Diablo 4: Elon Musk ändert seine Meinung und lobt das Team von Blizzard

Schon im Laufe der vergangenen Wochen lieferten sich Twitter-CEOund die Macher hinterpopulärem Action-RPGim Rahmen von Social Media einen unterhaltsamen Schlagabtausch. Nun verrät der Multimilliardär, was er wirklich vom neuen Serienteil hält.Dabei erklärte er noch vor einigen Wochen, was ihm nicht an Diablo 4 gefallen würde – ganz zur Verwunderung, der es sich nicht nehmen ließ, auf Musks Kritik in einem humorvollen Ton zu reagieren. Wir haben die Situation einmal für euch zusammengefasst.Dass der mitteilungsfreudige Musk nicht davor zurückschreckt, seinezu zahlreichen aktuellen Themen über die vor einiger Zeit von ihm übernommene Plattform Twitter kundzutun, ist kein Geheimnis. Doch selten dürfte er dabei einer sowie der von BlizzardsMike Ybarra gegenübergestellt sein. Erst vor wenigen Wochen erklärte der Tesla-Gründer noch, dass es für ein „einfaches Diablo 4“ vielbrauchen würde als beispielsweise für ein extrem Skill-lastiges Spiel wie Riot Games‘Ybarra entgegnete ihm in Folge dessen, dass er vielleicht einmal von seinem Team herausfinden lassen sollte,Elon Musk tatsächlich bereits in Diablo 4ist. Dessen Charakter heißt, passend zu seinem fast schon überheblichen Statement, auch noch „“ – zu Deutsch: „Ich werde niemals sterben“. Bedenkt man dabei Musks Einfluss auf den jüngeren Verlauf des Weltgeschehens, dürfte sich dies zumindest teilweise und in irgendeiner Form bewahrheiten.Doch nun hat sich das Blatt dem Anschein nach gewendet. So zeigt sich der Tech-Pionier in seinem jüngeren Statement, erklärt er doch, dass Diablo 4 einsei und das Team von Blizzard ganze Arbeit geleistet habe. Auch darauf reagiert Blizzard-Präsident Ybarra, indem er seinen Dank ausspricht und das Lob an das gesamte Team weitergibt:Elon Musk scheint also,, doch noch seinenan dem Titel gefunden zu haben. Zuletzt dürfte aber vor allem ein heftiger, dieauf sich gezogen haben. So dauerte es auch nicht lang, ehefür das Ausnutzen des Exploits suspendierte.Letztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer