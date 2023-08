Diablo 4: Bug Fix lässt Schaden der Barbaren enorm ansteigen

Diablo 4: Uber Lilith in unter 30 Sekunden töten? Das eingesperrte Herz des Barbiers macht es möglich

Endlos-Farm des Barbiers gefixt

Dievonist in vollem Gange und vor allem einer der neuen Gegenstände hat das Interesse vieler Spieler geweckt. Undhat nichts besseres zu tun, als das ohnehin schon starke Item noch mächtiger zu machen...Ganz konkret ist hier die Rede vom „“ – einem sockelbaren, der euren Schaden in lächerliche Höhen treiben kann. Ein vermeintlichersorgt nun dafür, dass eine kraftvolle-Fähigkeit in Kombination mit dem Effekt des Edelsteins den wohl stärksten Boss, den Diablo 4 zu bieten hat, binnen weniger Sekunden auf die Bretter schickt.Das, welches mit Season 1 von Diablo 4 seinen Weg in das Spiel fand, funktioniert dabei wie folgt: Verursacht ihr einenan einem Gegner, wird jeglicher Schaden, den ihr im direkten Anschluss verursacht, aufgesaugt – ohne die Lebenspunkte eures Feindes anzutasten. Stattdessen wird er um bis zuverstärkt und, nachdem einige Sekunden vergangen sind, als explodierender AoE-Schaden ausgeteilt. Sollte der aufgesaugte Schaden dabei die Lebenspunkte des Gegners übersteigen, aktiviert sich der Effekt von selbst.Doch damit nicht genug: Solltet ihr währenddessen zufällig auch andere Feinde kritisch treffen, setzt der Effekt des Edelsteins auch bei ihnen ein und alle Explosionen, die dabei ausgelöst werden, werden mit einbezogen. Dies bedeutet, dass der Schaden, den ihr verursacht, sich, bis auch die letzte Dämonenbrut bezwungen ist.Mit, ist ein Fehler, der dender Barbaren betroffen hat, behoben worden. Jener sorgte dafür, dass ihr eurem Ziel nicht wie gewünscht zeitweiligen Blutungsschaden mit der Hilfe des Aspekts zufügen konntet. Außerdem wurden klammheimlich einige Interaktionen zwischen bestimmten Fähigkeiten und dem Effekt des Barbiers überarbeitet. Was dies ausmacht, zeigt uns, in einem neuen Video:Der Berserk Ripping-Aspekt wendet dienun erfolgreich auf eurem Ziel an, ebenso wurde dasfür den mächtigen Edelstein korrigiert, so dass er den Schaden jener Blutungen nunlässt. So ist es möglich, den Effekt des Barbiers auszulösen und dann so viele Blutungen in ihm zu stapeln, dass der Lebenspunktebalken von Uber Lilith hektisch auf und ab springt – ehe die finale Explosion ihrem dämonischen Leben ein Ende setzt.Auch, wenn die plötzlich zurückerlangte Stärke der mit der ersten Saison gescholtenen Barbaren für Freude sorgen dürfte, gibt es noch eine schlechte Nachricht: Blizzard hat die Möglichkeit, den Boss, der das Eingesperrte Herz des Barbiers regelmäßig fallen ließ, endlos zu farmen, jüngst. Glücklicherweise ist es aber noch immer möglich, ihn vergleichsweise einfach zu erlangen, indem ihr dieimmer wieder abgrast.Auchprofitieren dabei von den versteckten Anpassungen am Barbier – beispielsweise der, dessen Builds teilweise ebenfalls auf On-Hit-Effekte setzen. Aber auch, wenn diese zunächst beabsichtigt waren, erscheint es realistisch, dass Blizzard gerade in Hinsicht auf den extremen Schaden der Barbaren hier noch einmal Hand anlegen dürfte - wie auch an denzu kämpfen hatten.Letztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer