Diablo 4: Neuer Duping-Exploit mittlerweile gefixt

Diablo 4: Duping-Exploit - Handel zwischen Spielern mittlerweile wieder aktiviert

Eigentlich solltehauptsächlich einige Fehler, die sich ineingeschlichen hatten, beheben. Stattdessen brachte das neueste Update erneut einenins Spiel, nachdem bereits vor einigen Tagen ein solcher für Aufsehen sorgte.Dieses Mal haben die Entwickler vergleichsweise schnell reagiert: Statt mit, hatten sie es mit demzwischen Spielern zutun. Jener wurdesogar, funktioniert mittlerweile allerdings wieder wie beabsichtigt.Der neue Exploit bedrohte allem voran Sanktuarios, denn er ermöglichte es Spielern,sowiebeim Handeln nach Belieben zu. Dies erkannte auch Blizzard und reagierte mit einem entsprechenden Foren-Post, in welchem erklärt wurde, dass man bis das ernstzunehmende Problem behoben ist erst einmal auf das Trading-Feature verzichten müsse.Anschließend würde man „die“, um so ein „gesundes Spielerlebnis für alle zu gewährleisten“, wie es weiter heißt. Bedeutet im Klartext: Habt ihr euch mit der spielbrechenden Methode unfaire Vorteile erschummelt, geht es euch jetzt, nachdem es einen Fix für das Problem gibt, an den Kragen.Während der Exploit vonSpielern teilweise extreme Ausmaße annahm, bei denen Items für milliardenschwere Goldsummen ihre Besitzer wechselten, dürfte damit nun Schluss sein. Auch, wer mithilfe der Methode seinen Goldstand auf Vordermann gebracht hat – beispielsweise, indem er sich das erwirtschaftete Gold anderer Spieler für echtes Geld gekauft hat – den. Seid ihr lediglichmit dem Exploit in Verbindung gebracht worden, weil ihr zum Beispiel einen gedupten Gegenstand gekauft habt, habt ihr aber nichts zu befürchten.Glücklicherweise ist zumindest der Duping-Exploit selbst aber erst einmal aus der Welt geschafft. So verkündete Community Manager Pez Radar noch vor wenigen Stunden, man habe den Fehler behoben und der Handel sei wieder aktiviert worden. Zuletzt sorgte einextrem anstieg.Letztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer