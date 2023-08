Diablo 4: Saison des Blutes mit Trailer für Mitte Oktober angekündigt

Diablo 4: Die Saison des Blutes startet am 17. Oktober – das müsst ihr schon jetzt wissen

Nachdem am gestrigen Abend diemit der Opening Night Live ihre Eröffnung gebührend feiern durfte, ging es auch schon direkt in die Vollen. So kündigte beispielsweise Blizzard diemit einem Trailer offiziell an.So bekommen wir nicht nur ein paarur brandneuen, sondern sogar einenverrät man uns schon jetzt. Und obendrein spendiert man uns sogar einen ersten Blick auf dasUm ihrem Namen auch gerecht zu werden, dreht es sich invon Diablo 4 – wer hätte es gedacht – natürlich um den dunkelroten Lebenssaft. Nach jenem trachten euch wildgewordene, die es in der, so ihr englischer Name, zu jagen und zurück in ihre Särge zu schicken gilt. Mit einem wie immer sehr atmosphärischen, frischen Trailer, der uns sogar einen kleinen Ausblick auf das Gameplay bietet, kündigt man die kommende Seasonan:Auch ein paar erste konkrete Details, beispielsweise zu den Inhalten oder natürlich auch dem offiziellen Release-Termin, verrät uns Blizzard. So stehen euch ab demmit Diablo 4: Season 2 nicht nur eineoffen, sondern es erwarten euch obendrein auch noch. Obendrein will man die Spielerfahrung verbessern, wie es im Blog der Entwickler heißt Ihr schließt euchan, wodurch ihr übernatürliche Kräfte erlangt, die euch bei der Verteidigung Sanktuarios gegen den fiesen Vampirfürsten und seine blutsaugende Schar helfen soll. Eryswird ihr dabei von der britischen Schauspielerin(Humas, Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind) geliehen, die man als neues Gesicht im Voice Cast des Hack’n’Slays vorstellte.Das alles soll Blizzard zufolge aber lediglich eindarauf sein, was uns mit der Saison des Blutes erwarten soll. Weiteren Informationen dürften wir dann vor allem in den kommenden Wochen entgegenblicken. Einen, brauchen wir den Entwicklern zufolge aber nicht noch einmal zu fürchten.Letztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer