Diablo 4: Die 3 spannendsten Fragen aus unserem Interview mit Rod Fergusson & Chris Wilson

Diablo 4: Diese 3 Fragen haben uns brennend interessiert - Neue Klasse, Testserver & Solo Self-Found

Auf derhatte ich die Gelegenheit, ein exklusivesmit den Köpfen hinter den Diablo-Spielen zu führen., General Manager der Diablo-Franchise, und, Associate Production Director von Diablo 4, verrieten spannende Neuigkeiten über die Zukunft des beliebten Action-Rollenspiels.Während auf derbereits ein, gezeigt wurde, konnte ich im Interview noch einige Fragen zu weiteren spannenden Themen stellen. Allen voran natürlich die Frage nach einer, demfür neue Inhalte oder auch demModus, welches in der letzten Season von Diablo 3 eingeführt wurde.Aktuell ist die erste Season von Diablo 4 noch in vollem Gange und auch das Thema und die Inhalte der zweiten Season sind mittlerweile offiziell bekannt. Daher haben wir in unserem Interview versucht, eher Fragen zu finden, die nicht direkt etwas mit dem nächsten großen Kapitel des Spiels zu tun haben. Die Antworten darauf wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten:Warum wurde der Blutritter ineingefügt und nicht in Diablo 4? Besonders im Hinblick auf die kommende Season of Blood, in der diese Klasse mehr als passend wäre.Diablo 4 und Diablo Immortal sind zwei sehr unterschiedliche Spiele mit zwei sehr unterschiedlichen Teams und zwei unterschiedlichen Technologien. Es ist also eher ein Zufall, dass das Team diese Art von Vampir hatte. Das hat sich im Laufe der Zeit irgendwie angeglichen. Aber nein, der Blutritter wird in Diablo 4 nicht auftauchen.Plant ihr die Einführung von Testservern für kommende Updates? So wie es in Diablo 3 bisher gehandhabt wurde.Grundsätzlich ist es nicht geplant zukünftige Updates vorab über Testserver auszuspielen. In Diablo 4 versuchen wir durch den Kontakt mit der Community und dem Feedback an neuen Inhalten zu arbeiten.Ja, der PTR ist interessant, aber er bringt auch Herausforderungen mit sich, was die Entwicklungszeit, die Balance und das, was man enthüllt, angeht. Das ist etwas, dessen wir uns sehr bewusst sind, weil wir es in anderen Spielen bereits ausprobiert haben. Wir haben das Feedback gehört, aber wir suchen immer noch nach Möglichkeiten, diese Feedbackschleife zu optimieren, und das könnte in Zukunft ein Teil davon sein oder auch nicht.Ein beliebtes Feature in der Community ist der Solo Self-Found Modus, der zuletzt auch in Diablo 3 angekündigt wurde. Wird es diesen auch bald in Diablo 4 geben?Wir haben zehn Jahre gebraucht, um das in Diablo 3 einzubauen. Eines der schönen Dinge an den anderen Teilen der Reihe ist, dass wir zurückblicken und sehen können, was funktioniert hat, und selbst Immortal hat interessante Dinge, die sie im Spiel machen. Wir sagen also niemals nie, aber wir haben immer verschiedene Prioritäten zu verschiedenen Zeiten.Zusammengefasst waren das recht ernüchternde Antworten, mit denen wir zum Teil aber schon rechnen konnten. Im Vorgänger gab es schließlich auch erst mit der Veröffentlichung der Erweiterung Reaper of Souls eine weitere Klasse., hat mich hingegen ein wenig traurig gestimmt. Immerhin gibt es in Season 2 noch weitere Features, die noch nicht bekannt sind, vielleicht werden wir ja damit noch überrascht.