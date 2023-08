Diablo 4: Segen der Mutter - Gold- und Erfahrungs-Boost für dieses Wochenende angekündigt

Diablo 4: Blizzard beglückt euch mit dem Segen der Mutter – starke Erfahrungs- und Gold-Boosts am Wochenende

Freitag, 1. September um 17 Uhr deutscher Zeit

Schon für das kommende Wochenende hat Entwicklerangekündigt, Spielern inmit ein paar hilfreichenbeim Leveln und Farmen etwas unter die Arme greifen zu wollen.Am, dem 1. September 2023, geht es auch schon los. Ideal eignen sich die Boosts, wenn ihr plant, einenoder einenin Diablo 4 auszuprobieren.Bis zum, also dem kommenden Dienstag, profitiert ihr in Sanktuario von dem sogenannten. Dieser verspricht euren Diablo 4-Charakteren nicht nur 25 Prozent mehr, auch soll ihr ein Viertel mehrin dem besagten Zeitraum finden können. Der Boost gilt sowohl für die saisonalen als auch für die Ewigen Charaktere. Dies bedeutet, ihr könnt ihn mit dem XP-Boost aus demkombinieren, der euch weitere acht Prozent mehr Erfahrung verspricht.Um den Erfahrungs- sowie den Gold-Bonus zu, müsst ihr nichts weiter tun, als euch am bevorstehenden Wochenende in Diablo 4 einzuloggen. Schon steht euren Charakteren der Buff automatisch bis zum Ende des Events zur Verfügung. Die konkretefür das Event steht derweil ebenfalls fest:Dank des Buffs bekommt ihr eine besonders günstige, mit neuen Spielweisen oder gar bislang ungeliebten Klassen herumzuexperimentieren. Denn auch in Saison 1 von Diablo 4 verschlingt es noch immer einen nicht unbeachtlichen Teil eurer Zeit, euren Höllenhelden in das Endgame zu befördern. Auch daskann schnell einmal teuer werden – die ideale Möglichkeit also, vorher euren Goldvorrat noch einmal etwas auf Vordermann zu bringen.Dies dürfte sich ganz generell lohnen, denn bis zumderdauert es noch eine ganze Weile. Am 17. Oktober ist es dann aber so weit und. Vor ihrem Start hatten wir auf der gamescom die Möglichkeit, im Rahmen eines Interviews mit den Entwicklern zu sprechen undloszuwerden.Letztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer