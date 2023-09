Diablo 4: Laut Rod Fergusson ist jedes Jahr eine Erweiterung geplant

Diablo 4: Jährliche Erweiterungen und vier Saisons

Was könnte eine Erweiterung bringen?

Vollpreis, Ingame-Shop mit Mikrotransaktionen und ein saisonaler Battle Pass:ist schon jetzt vollgepackt mit Möglichkeiten, Geld auszugeben. In Zukunft kommt nochdazu, wie Blizzard jetzt offiziell bestätigte.Bislang war bereits bekannt, dass Diablo 4 nicht nur regelmäßige Saisons,, so wie beispielsweisefür. Unklar war jedoch, wann diese erscheinen sollen, aber möglicherweise wird es schon im nächsten Jahr damit losgehen – und es werden noch mehr folgen.Geht es nach Rod Fergusson, der General Manager für das Diablo-Franchise bei Blizzard, dann wird Diablo 4 noch einige Jahre aktuell bleiben und nicht allzu schnell durch ein Sequel ersetzt werden. Aus diesem Grund arbeitet das Entwicklerteam zum einen an weiteren Seasons, die im Schnitt alle drei Monate folgen, und zum anderen an jährlichen Erweiterungen. So heißt es zumindest von Fergusson gegenüber den englischsprachigen Kollegen von Dexerto "Aber, weißt du, es sind Jahre über Jahre. Das ist es, worauf wir uns konzentrieren. Wenn man sich den Start des Spiels und diese erste Saison ansieht, dann sehen wir das als eine Grundlage, auf der wir für die Zukunft aufbauen können. Wenn wir uns also unsere vierteljährlichen Saisons und unsere jährlichen Erweiterungen ansehen, sind das die Dinge, auf die wir uns für unseren Live-Service wirklich konzentrieren", so der Diablo-Chef im Wortlaut.Man habe schon jetzt Handlungsstränge und Pläne parat, die weit über die nächsten Saisons hinausgehen. In diesem Punkt habe man aus Diablo 3 gelernt, bei der man gemäß Fergusson "das Gefühl [hatte], dass wir unseren Spielern, unserer Community und dem, was sie verdient haben, nicht gerecht geworden sind." Weitere Details wollte er aber an der Stelle noch nicht liefern.Neu sind die Aussagen von Fergusson per se nicht, außer, dass wir nun ungefähr wissen, wann mit der ersten Erweiterung zu rechnen ist. Sollte die Alljährlichkeit von Fergusson zutreffen, dann würde voraussichtlich im Juni 2024 das erste Addon von Diablo 4 erscheinen – so um den Dreh herum. Eine offizielle Ankündigung gibt es natürlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht und bekanntlich können sich Pläne auch schnell ändern.Inhaltlich sollen die großen Erweiterungen von Diablo 4, anders als die jeweiligen Seasons, die übergreifende Handlung des Action-Rollenspiels fortsetzen. Vermutlich gibt es dann neue Gebiete und eventuell sogar einen Zuwachs bei den spielbaren Klassen. Immerhin hat sich jemand wie der Paladin oder ein etwaiges Äquivalent bisher nicht blicken lassen.Vorerst geht es aber weiter mit den Seasons von Diablo 4. Auf der gamescom 2023 kündigte Blizzard überraschend bereits die zweite Saison an, zu der