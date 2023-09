Diablo 4: Update 1.1.4 erhöht Erfahrungspunkte, jedoch nicht genug

Diablo 4: Spieler auf Reddit sind sich einig: Der neue Hotfix bringt zu wenig Erfahrungsbonus

Die zweite Season vonpopulärem Action-Rollenspielist weniger als einen Monat entfernt und bringt zumindest auf dem Papier einige spannende Features mit sich. Während die Saison der Boshaftigkeiten also noch einige Tage andauert, sorgen die Entwickler nun mit einem neuenfür Unmut seitens der Community.Im Update zur ersten Season änderten die Entwickler von Diablo 4 neben vielen anderen Dingen auch den, den es beim Töten von Monstern gab: Diese Änderung wurde mit dem aktuellen Hotfix jetzt zumindest teilweise wieder zurückgenommen.Dasbrachte außer ein paar Bugfixes keine besonders großen Änderungen für Sanktuario mit sich, weshalb es wohl auch bei den Fans eher unter dem Radar geblieben ist. Anders verhält es sich jedoch mit dem aktuellen Hotfix zu besagtem Update, hier scheinen die Entwickler von Diablo 4 zumindest auf den ersten Blick, auf ihre Community zu hören. Konkret geht es um die Erhöhung der Erfahrungspunkte, die ihr für das Besiegen von Monstern erhaltet. So bekommt ihr jetzt auf Weltstufe 3 insgesamtund auf Weltstufe 4 sogarmehr EP.Auf den ersten Blick klingt das nach relativ viel, denn Spieler beklagen sich schon lange darüber, dass das Leveln auf die Maximalstufe mit zu wenig Inhalt und zu wenig Erfahrung einfach zu lange dauert. Wichtig ist aber: Blizzard hat zum Start der Saison der Boshaftigkeit, die ihr pro besiegtem Monster erhaltet,. Gab es vorher mindestens 15 und maximal 25 Prozent Erfahrung, so sind es nach dem Start der Saison nur nochzwischen euch und eurem Gegner, bis maximal zehn Stufen Differenz.Damit sind die neuen Werte alsoals die, die es zum Release des Spiels gab. Insgesamt bekommt ihr mit dem neuen Bonus von 15 Prozent jetzt zwar satte 30 Prozent Erfahrungsbonus, wenn ihr einen Gegner auf Weltstufe 4 tötet, der zehn Stufen über euch ist, aber das Level der Gegner ist in der Regel nur wenig höher als euer eigenes. Auf niedrigeren Weltstufen und bei weniger schwierigen Inhalten geht der Bonus sogar gegenDie User auf Reddit sind sich jedenfalls einig, sehen in den Änderungen keineund wünschen sich einen Buff, der die Erfahrungspunkte vor dem großen Update zur ersten Saison sogar übertreffen soll. Ob die Entwickler sich darauf einlassen, bleibt fraglich. Zumindest für neue Inhalte in der Zukunft ist aber gesorgt: Neben kleinen Updates und den regelmäßigen Seasons hat Rod Fergusson bereits angekündigt, dass