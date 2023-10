Diablo 4: Blizzard verrät konkretes Datum für den Release auf Steam

Diablo 4: Steam-Release schon in zwei Wochen

, der neuste Teil der beliebten Hack-and-Slay-Reihe von, erschien bereits im Juni 2023 für PC und Konsole, allerdings war es noch nicht aufverfügbar. Das will der Entwickler mit dem Start der neuen Season und dem kommenden Update ändern.Mit dem Release vonauf Valves Plattform wurde deutlich, dass der Entwickler seine Spiele nach und nach auch auf Steam bringen will, weshalb viele bereits einen dortigen Release von Diablo 4 vermutet hatten – Und sie lagen richtig. Amist es soweit und das Spiel startet auf Steam während die neue Season beginnt.Zukünftig heißt Blizzard „weitere Kinder Liliths zuhause willkommen“, will alsogewinnen. „Wir wollen Barrieren aus dem Weg räumen, um es Wanderern überall leichter zu machen, Sanktuario zu verteidigen“, schreiben sie in einem Post auf ihrer Website. Eine Steam-Seite ist bereits verfügbar, wo ihr Diablo 4 auf eure Wunschliste packen könnt. Beim Start müsst ihr euch allerdings trotzdem mit einemeinloggen, wodurch auch Cross-Save aktiviert wird.Die „Season of Blood“, zu Deutsch Saison des Blutes, ist dievon Diablo 4. Blizzard verspricht, damit das bisher größte Inhaltsupdate seit Veröffentlichung des Spiels zu liefern. In einem Livestream hatte man verraten, worum es sich bei dem künftighandeln wird: Neue Vampir-Fertigkeiten, fünf weitere Bosse im Endgame, neue Quests, neue Begleiter und mehr.Die Veröffentlichung von Overwatch 2 auf Steam, da die Spieler zuvor keine Möglichkeit hatten, ihre Meinung über den Shooter zu äußern. Da nutzten sie direkt ihre Chance und verwendeten die, um ihrem Ärger über den Wechsel auf Overwatch 2 sowie Blizzards Monetarisierung Luft zu machen. Spannend bleibt nun, was in den Steam-Bewertungen von Diablo 4 für Kommentare zu finden sind, wenn das Hack and Slay dann in zwei Wochen auf der Plattform erscheint.Alle weiteren4 findet ihr in unserem separaten Artikel dazu. Während die internationale Presse mit dem neuen Diablo-Teil recht einverstanden war, nahm die Begeisterung bei. Lest außerdem