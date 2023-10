Diablo 4: Season 2 macht das Leveln einfacher

Diablo 4: Schnellerer Levelaufstieg und mehr Erfahrungspunkte

Die zweite Season von Diablo 4 steht in den Startlöchern und passend zu Halloween wird das Setting besonders gruselig sein. In „Season of Blood“ spielt unter anderem der Kampf gegen Horden von blutrünstigen Vampiren eine große Rolle.Insgesamt könnt ihr bis zu 22 neue Vampirfähigkeiten erlangen, sodass ihr die lästigen Blutsauger gewissermaßen mit ihren eigenen Waffen schlagt. Nebengibt es aber eine entscheidende Änderung, die ab Season zwei im Spiel Einzug erhält.Entwickler Blizzard möchte es Spielern nämlich augenscheinlich einfacher machen, im Spiel voranzukommen und schneller das Endgame zu erreichen. So wird ein verbesserter Levelaufstieg in Diablo 4 in Aussicht gestellt, der das Spiel bis zum Erreichen von Level 100macht. Monster mit Level 50 oder höher werfen nun deutlich mehr Erfahrungspunkte ab. Zudem könnt ihr dafür sorgen, dass ab eurer Stufe 55 und 75 mehr Monster auftauchen, die eurem Level entsprechen.Außerdem wurden im Patch 1.2.0, der zusammen mit Season of Blood erscheint, die Alptraum-Dungeons überarbeitet. So bekommt ihr die Siegel jetzt, auch wenn diese keinen Endboss haben. Auf der anderen Seite ist zum Abschluss eines Dungeons mit Boss nur der Sieg über diesen erforderlich, keine weiteren Ziele. Viele Albtraum-Dungeons haben ein neues Erscheinungsbild verpasst bekommen und wurden inhaltlich überarbeitet.Die „Season of Blood“. Ab diesem Datum wird Diablo 4 auch erstmals auf Steam verfügbar sein. Spieler können mit einem neuen Abenteuer starten und nach der Prolog-Quest „Fehlende Teile“ direkt mit den neuen Inhalten einsteigen.