Diablo 4: Das sind die Albtraum-Dungeons von Season 2

Diablo 4: Die Albtraum-Dungeons der Saison des Blutes auf einen Blick

Weltstufe 3

Forbidden City

Lights Watch

Sanguine Chapel

Belfry Zakara

Ghoa Ruins

Steadfast Barracks

Inferno

Renegades Retreat

Sepulcher Of The Forsworn

Broken Bulwark

Oldstones

Vault of The Forsaken

Bloodsoaked Crag

Grinning Labyrinth

Whispering Vault

Weltstufe 4

Forbidden City

Hallowed Ossuary

Lights Watch

Tormented Ruins

Sanguine Chapel

Belfry Zakara

Endless Gates

Fetid Mausoleum

Ghoa Ruins

Heathens Keep

Leviathans Maw

Steadfast Barracks

Conclave

Crusaders Cathedral

Deserted Underpass

Inferno

Renegades Retreat

Sepulcher Of The Forsworn

Sirocco Caverns

Broken Bulwark

Flooded Depths

Jalals Vigil

Lubans Rest

Oldstones

Vault of The Forsaken

Bloodsoaked Crag

Buried Halls

Carrion Fields

Grinning Labyrinth

Whispering Vault

Während die erste Saison vonnoch auf teilweise heftige Kritik und vermehrtes Desinteresse in der Spielerschaft stieß, willnun mit derdie Wogen glätten und einiges besser machen.Mit dem Start derversprechen die Entwickler aber nicht nur diverse Anpassungen am Action-RPG, sondern auch die, denen wir uns im Endgame stellen müssen, werden einerunterzogen. Und schon jetzt verrät man uns, welche von ihnen uns mit dem Release von Season 2 erwarten.Wie mit jedem Season-Start rutschen also neue Dungeons in die bereits angesprochene Rotation. Diese können ab dem– dem offiziellen Release-Termin der zweiten Saison von Diablo 4 – mithilfe der entsprechendenzu Albtraum-Dungeons aufgewertet werden. Im Rahmen eines offiziellen Foren-Posts stellt Community Manager Adam Fletcher eine längere Liste vor, die zeigt, um welche Dungeons es sich dabei konkret handelt.Die sogenannten Albtraum-Siegel gewähren euchZugang zu den härtesten von ihnen, die in ihren Eigenschaften angepasst werden, womit sie ein ganzes Stück kniffliger zu bewältigen sind. Im Gegenzug erwarten euch aber nicht nur, sondern ihr könnt auchabstauben und dieauf eurem Paragon Board aufwerten – was die Albtraum-Dungeons zu einer besonders lohnenswerten Endgame-Aktivität macht, wenn ihr eurem höllischen Helden zu mehr Durchschlagskraft verhelfen wollt. Die Dungeons, die sich mithilfe der Siegel hochstufen lassen, sind folgende:Wie bereits angesprochen, wechselt die Auswahl an Albtraum-Dungeons zum Start einer jeden Saison des mittlerweile vierten-Teils, weswegen ihr nicht verzagen solltet, sollte sich euer liebstes Endgame-Ausflugsziel nicht unter der aktuellen befinden. Zu den bisher bekanntengehört auch, dassmachen möchte.Letztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer