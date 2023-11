Diablo 4: Die Entwickler im BlizzCon-Interview über Seasons, Vessel of Hatred und Switch-Version

Diablo 4: Sinkende Spieler- und Zuschauerzahlen

Das wurde auf der BlizzCon 2023 angekündigt

Neue Boss-Ladder: 5 wiederkehrende Endgame-Bosse

40 Prozent schnelleres Leveln

Höheres Item-Level und Leichteres Farmen von einzigartigen Items

viele Quality of Live-Verbesserungen, wozu gehören: verbessertes Reiten (schneller, unkomplizierter) Kampagne kann nach Prolog übersprungen werden Ruhm-Belohnungen können dauerhaft an Charakteren bleiben Vorschaufenster für Okkultisten-Verzauberungen und vieles mehr



Die Roadmap für Season 2 von Diablo 4 ist gut gefüllt – und Season 3 nähert sich bereits am Horizont.

Die neue Erweiterung: Diablo 4 – Vessel of Hatred

Interview: "Es ist eine aufregende Zeit, weil es so viel Content gibt"

Die Entwickler über die bisherigen Saison-Erfahrungen

Die Zukunft: Switch-Version? Kooperation mit anderen Franchises?