Diablo 4: Entwickler geben Hinweis auf die Existenz des geheimen Kuh-Levels

Diablo 4: Die Suche nach dem geheimen Kuh-Level ist noch nicht beendet

Schon seit dem Release vonranken sich die Gerüchte um ein geheimesim Spiel, nach welchem findige Fans selbst Monate nach der Veröffentlichung noch immer ergebnislos suchen.Nun geben zwei Entwickler des Spiels einen neuendarauf, dass es tatsächlich existiert – entgegen der bisherigen Aussage, dass das Kuh-Level keinen Weg in den vierten Teil der Hack'n'Slay-Reihe gefunden hätte.So war es Diablos General Manager, Rod Fergusson, höchstpersönlich, der noch vor einiger Zeit erklärte, es gäbe „kein geheimes Level" in Diablo 4. Dies hielt die Community allerdings nicht davon ab, trotzdem nach dem mysteriösen Kuh-Level in Sanktuario zu suchen. Erst im vergangenen Monat kam man derdes Rätsels dann einen entscheidenden Schritt näher: Ein Spieler erlangte ein, für welches exakt 666 Kühe ihr Leben lassen mussten.Doch nun geht die spannende Schnitzeljagd anscheinend weiter, denn auf der, die erst dieses Wochenende im kalifornischen Anaheim vor Tausenden Fans abgehalten wurde, deuteten Production Director Tiffany Wat und Associate Game Director Joe Piepiora an, dass es das legendäre Kuh-Level doch auch in Diablo 4 geschafft haben könnte.Scherzend antwortete Piepiora auf eine Nachfrage seitens IGN mit der treffenden Gegenfrage: „Sagtest du Kuh-Level?", ehe Wat die Worte „klingt euterhaft lächerlich" ergänzt. „Ich meine, ich glaube, ich habe gehört, dass eine Menge Spieler da draußen Kühe erschlagen haben", so heißt es weiter. „Nur arme, unschuldige Kühe in der Landschaft von Diablo?", erwidert Piepiora augenscheinlich. „Arme, unschuldige Kühe in Sanktuario", stellt Wat klar.„Ich meine, Sanktuario ist kein guter Ort, selbst als Kuh nicht.Aber wenn die Leute irgendwelche Gegenstände aus ihrer Kuh-Kampagne… Kuh-Tötungs-Kampagne… mitgenommen haben, dann sollten sie sie aufbewahren", führt Wat weiter aus, noch bevor ihr Kollege sie mit den Worten „Ich weiß nicht, wovon sie redet", davor bewahrt, sich weiter um Kopf und Kragen zu reden. Für Fans steht indes unlängst fest: Dies ist eindarauf, dass es das geheime Kuh-Level doch gibt – wenn es auch womöglich erst mit einem kommenden Update verfügbar gemacht werden könnte. Was dievon der BlizzCon 2023.