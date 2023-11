Diablo 4: Noch immer kein Beutefilter - das ist der Grund

Diablo 4: Implementierung des Loot-Filters wohl schwieriger als zunächst angenommen

„Jede vermeintlich einfache Entscheidung hat verrückte Auswirkungen auf das gesamte Spiel“

Mittlerweile dürfte sichdank zahlreicher Verbesserungen und dem Start derwieder etwas von der teils harschen Kritik, dieAction-RPG zuletzt entgegengebracht wurde, erholt haben. Ein eherbesteht allerdings auch weiterhin.Die Rede ist vom, den das Inventar eures höllischen Helden so mit sich bringt. Dieser reicht den meisten Spielern bei all den kostbaren Schätzen, die ihnen auf ihrem Feldzug gegen die Unterwelt vor die Füße fallen, nicht aus. Die Lösung? Einder euch etwas beim Aussortieren unterstützen soll. Doch ein solcher lässt auch weiterhin auf sich warten.Neben vielen einschlägigen Verbesserungen und frischen Features, die uns Blizzard für das kommende Jahr mit, der erstenfür Diablo 4, verspricht, soll vor allem auch demetwas Liebe seitens der Entwickler spendiert werden. Immerhin ist das Aufsammeln von Beute ein wichtiger Bestandteil des Spiels, die Verwaltung eures Taschenplatzes also praktisch unvermeidbar.Jüngst stellte sich allerdings heraus, dass dieeines von vielen Spielern herbeigesehnten, einem sogenannten Loot- beziehungsweise Beutefilter, viel schwieriger ist als die Entwickler zunächst angenommen haben. So würde man zwar bereits daran arbeiten, dennoch wird die Funktion nicht zeitnah ihren Weg ins Spiel finden, wie Blizzard jüngst auf seiner hauseigenen Messe, der, im Rahmen eines Interviews verriet ( via PCGamer)."Wir haben noch keinfür den Filter bekannt gegeben, und der Grund dafür ist - lassen Sie mich ein wenig ausholen", äußerte sich Diablo 4. "Wenn man über die Änderungen nachdenkt, die wir in der zweiten Saison an der Spielerfahrung vorgenommen haben, dann sagen wir, dass das Leveling um 40 % schneller geworden ist, was auch richtig ist. Wir haben Daten, die zeigen, dass die Leute schneller leveln und so weiter. Aber wir sind nicht einfach reingegangen und haben die Zahl geändert und gesagt: 'Oh mal 1,4x.'“Stattdessen habe man eine Reihe von Änderungen vorgenommen, beispielsweise die Einführung der, eine Währung, mit der man in der ersten Season saisonale Segen kaufen konnte, sowie der Umstand, dass einige Dinge wiemultiplikativ statt additiv sind, wenn sie sich auf die Erfahrungspunkte auswirken. „Es musste eine Reihe von Dingen zusammenkommen, damit das Steigern der Erfahrung kohärent ist“, führt Shely weiter aus. „Das Gleiche gilt für die Itemisierung.“, heißt es weiter.In dem dazugehörigender BlizzCon gab Shely zudem etwas Einblick zu einigen Änderungen, die das Team rund um Diablo 4 an denim Spiel vornehmen will. So sollen jene einfacher zu vergleichen sein, dasund die Möglichkeiten, Gegenstände zu modifizieren, sollen erweitert werden und darüber hinaus soll es Änderungen geben, die sicherstellen, dass diezu einem spürbaren Unterschied eurer Stärke führt.„Wenn wir also über einen Beutefilter nachdenken, wollen wir diese Änderungen an der Art und Weise, wie unsere Gegenstände im Spiel funktionieren, [zuerst] durchführen, und dann muss der Beutefilter von diesen Änderungen beeinflusst werden“, so Shely. „Deshalb kann ich euch kein Datum nennen.“Auch, seines Zeichensvon Diablo 4, äußerte sich zu der Thematik: Ein Beutefilter gehöre zu der Art von Dingen, die viel, als sie sich herausstellen, wenn sich die Entwickler einmal ernsthaft mit ihnen beschäftigen. So erklärt er: „Jede vermeintlich einfache Entscheidung hat verrückte Auswirkungen auf das gesamte Spiel“ und „Manchmal gibt es niedrig hängende Früchte und es geht ziemlich schnell – und manchmal ist es wie, wow, die Änderung ist eigentlich 120 Änderungen, ich nehme eine willkürliche Zahl und ziehe sie aus meiner Gesäßtasche.“Weitere, in Erwägung gezogene Features, von denen im Rahmen des BlizzCon-Panels die Rede war, sindund sogenannte, die es euch erlauben würden, ganze Builds auszutauschen.sollen aus den Inventaren der Spieler entfernt und dem Kodex der Macht hinzuegfügt werden, außerdem würde man Änderungen an denaktuell überprüfen. Auch wir waren auf der BlizzCon 2023 und verraten euch, was euch sonst nochLetztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer