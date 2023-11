Diablo 4: Leaks geben erste Hinweise zur neuen Klasse

Diablo 4: Weder Hexendoktor noch Paladin – Leaks deuten auf völlig neue Klasse hin

Was soll die Spiritborn-Klasse zu bieten haben?

Spiritborn nutzen Glaiven als Waffen.

als Waffen. Anstelle von Mana nutzen sie Zorn als Ressource, außerdem sollen sie über ein duales Ressourcen-System verfügen, um Skills einzusetzen.

als Ressource, außerdem sollen sie über ein verfügen, um Skills einzusetzen. Die Klassenmechanik wird etwas mit „Gottheiten“ zu tun haben.

zu tun haben. Die Namen der Spiritborn-Skills lassen darauf schließen, dass sie in irgendeiner Art und Weise mit Pets oder Minions arbeiten werden.

Zwar will unsbislang nicht verraten, welchewir als nächstes inbegrüßen dürfen, wenn die erste Erweiterung,, im kommenden Jahr an den Start geht.Doch dank den Funden von Dataminern, die sich einen versehentlichdes Action-RPGs einmal genauer ansahen, bekommen wir schon jetzt zumindest eine grobe Vorstellung davon, was uns erwartet.Ganz offiziell will die Vessel of Hatred-Erweiterung diein Diablo 4 weiterführen. So sollt ihr beispielsweise den Dämonen innachjagen – einer Region, die wir zuletzt noch inunter einem anderen Namen zu Gesicht bekamen:. Hier wird euch auch erstmals die neue Klasse begegnen, die, wie Blizzard schon jetzt selbst verrät, bislang nochin der höllischen Hack’n’Slay-Reihe verbuchen durfte.Dass es sich bei der neuen Klasse weder um einen schamanistischen, noch um einen gesegneten Krieger des Lichts, einen, handeln soll, stellte Associate Game Director Brent Gibson bereits auf der BlizzCon klar. Das Team hätte sich demzufolge für eine Klasse entschieden, die bislangin einem Diablo-Titel gespielt hat.Dabei dürfte es sich um einen sogenanntenhandeln. Zwar hat sich Blizzard angesprochen auf den Fehler , der dem Entwickler noch Anfang Oktober, als einevon Diablo 4 versehentlich für frühere Beta-Tester zum Download zur Verfügung gestellt wurde, unterlief, bislang in einengehüllt. Aufmerksamen Fans gelang es allerdings, die Version herunterzuladen und in den Dateien Informationen zu finden, die auf die Spiritborn-Klasse und ihre Fähigkeiten schließen lassen. Zu allem Überfluss gelangten dabei auch, die erst noch im Spiel implementiert werden sollen, auf diesem Wege an die Oberfläche.Nur wenige Tage vor der BlizzCon veröffentlichte ein MMO-Champion-Nutzer im Forum ein weiteres Leak , dass sich ebenfalls auf die gefundenen Informationen bezieht. Und obwohl Blizzards offizielle Beschreibungen desvon Vessel of Hatred vager sind als der Forenbeitrag, stimmen beide in großen Teilen überein, was darauf hindeuten dürfte, dass der durchgesickerte Build des Spiels tatsächlich eine frühe Version der Erweiterung war.Selbstverständlich ist es noch viel zu früh, um konkret sagen zu können, worauf wir uns mit der neuen Klasse einstellen können. Doch immerhin bekommen wir dank der Leaks einen kleinendarauf, was es mit den Spiritborn überhaupt auf sich hat – vorausgesetzt, die Spekulationen sollten sich letzten Endes bewahrheiten.Ob es sich um einenhandelt, ist schwer herauszulesen, vorstellbar wäre in dem Fall sicherlich beides. Der letzte Punkt ist angesichts des bereits angesprochenen Settings der Expansion allerdings besonders interessant, immerhin erwarten uns sicherlich einigeim dunklen Dschungel-Dickicht. Was uns sonst so, verraten wir euch natürlich an anderer Stelle.Letztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer