Diablo 4: Rapper Snoop Dogg hört mit dem Rauchen auf - und Blizzard scherzt

Snoop Dogg verabschiedet sich vom Rauchen – So witzig reagiert Blizzard





We will not be giving up smoke* however.



*The smoke of Hellfire and brimstone. We actually don't know what you're referencing.



— Diablo (@Diablo) November 16, 2023





Peon giving up work work pic.twitter.com/CR13WVaCxa



— World of Warcraft (@Warcraft) November 16, 2023

In den letzten Tagen hatmit seiner hauseigenen Messe, der BlizzCon, die brandneue Erweiterungen füroderim Gepäck hatte, reichlich von sich reden gemacht. Doch aktuell sorgt vor allem Rap-Ikonefür Gesprächsstoff beim Spieleentwickler.Dieser verkündete jüngst, mit einer seiner liebsten Leidenschaften für immer brechen zu wollen: Dem. Den Umstand nahmen diedes MMORPGs und des Action-Rollenspiels zum Anlass, sich dazu einmal selbst auf humorvolle Art und Weise zu äußern.Auch, wenn die Verbindung zwischen dem populären US-Rapper und dem in Kalifornien ansässigen Spieleentwickler auf den ersten Blick nicht ganz offensichtlich sein mag, ließ es sich Letzterer nicht nehmen, auf den, in welchem sich Snoop Dogg nach etlichen Jahrzehnten voll blauen (und grünen…) Dunstes vom Rauchen verabschiedet, zu reagieren. Der Musiker schreibt vor einer Schwarz-Weiß-Aufnahme seiner selbst: „Nach reiflicher Überlegung und Gesprächen mit meiner Familie habe ich beschlossen, das Rauchen aufzugeben“, worauf ihm der Twitter-Account von Diablo 4 mit dem bisherprompt antwortet:Darin verkündet man kurzerhand scherzhaft, bei Blizzard hätte man derweil, mit dem Rauchen aufzuhören – selbstverständlich nur auf denbezogen, die Helden in der Hölle des Hack'n'Slay erwartet, während man sich unwissend zeigt, um welche Art des Rauchens es sich bei Snoops Statement handelt. Und auch der Social Media-Auftritt von World of Warcraft zieht mit.Dieser geht sogar einen Schritt weiter und postet ein, an den ursprünglichen Beitrag des Rappers angelehntes, Bild eines, der sich dazu entschieden hat, seineniederzulegen – eine witzige Referenz zu den versklavten orcischen Arbeitern, die rund um die Hordenstädte stets das Schaffen im Sinn haben und sich mit ihrem ikonischen Ausruf den meisten WoW-Fans in Erinnerung gebrannt haben dürften.Seitens Snoop Dogg, der selbst alsgilt, gibt es bislang keine Reaktion auf Blizzards. Witzig wäre diese aber mit ziemlicher Sicherheit und vielleicht lässt sich der nun rauchfreie Rapper ja doch noch zu einer Antwort hinreißen. Ob er sich denin den beiden beliebten Titeln des Entwicklerstudios stellt, ist ebenso unklar, auch, wenn sie ihn sicherlich bestens davon ablenken dürfen, an die gesundheitsschädlichen Glimmstängel zu denken:undLetztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer