Diablo 4: Bug verringert Glyphen der Spieler um eine Stufe, Blizzard reagiert

Diablo 4: Blizzard setzt versehentlich Stufen herab

Die lang ersehnte Öffnung des Abattoir of Zir,s anspruchsvollster Endgame-Dungeon, wurde von einem unglücklichen Bug überschattet. Spieler, die sich wochenlang auf diesen Moment vorbereitet hatten, wurden unmittelbar nach dem Release von Patch 1.2.3 versehentlich vongenerft.Der Dungeon ist nun zwar zugänglich, doch der Fehler trübt die Freude der Spieler. Allesind betroffen, besonders die mit Glyphen auf Level 15. Doch Blizzard reagiert schnell.Die Glyphen aller Charaktere ab Level 50 in Diablo 4 wurden von Blizzard unabsichtlich um eine Stufe reduziert, was besonders auf dem höchsten Rang durchaus ärgerlich ist. Derfür die Schwächung könnte nicht ungünstiger sein:, weshalb viele im Endgame auf möglichst starke Builds setzen, bei denen jede Glyphen-Stuft zählt.Community-Managerin Lyricana Nightrayne versicherte jedoch kurz nach Auftreten des Bugs, dass dasund zeitnah mit einem Update dagegen vorgehen wird. Auf reddit schreibt sie folgendes:Zudem hatten sich viele auf Abattoir of Zir gefreut, einenim Lategame. Er fordert Spieler heraus, innerhalb von zehn Minuten massenweise Dämonen sowie einen Boss zu besiegen. Das ist mit geschwächten Glyphen natürlich umso schwieriger, was bei den Fans große Wut auslöst. Sie, das Problem nicht mal richtig verstanden zu haben, weil die Community-Managerin in ihrem Post davon spricht, die Stufe würde falsch „dargestellt“ werden. Doch es sei nicht nur die Darstellung, sondern ein tatsächlicher Nerf um eine Stufe. Die benötigten Erfahrungspunkte für das Aufleveln der Glyphe hat Blizzard ebenfalls erhöht.Wann genau Blizzard dasbringt, das die Spieler von Diablo 4 wieder glücklich macht, ist derzeit unklar. Sie wissen offenbar von dem Bug, auch wenn Fans ihnen vorwerfen, die Situation nicht genau zu verstehen. Wer sich nicht mit Diablo herumärgern möchte, kann während des geduldigen Wartens