Diablo 4: Mehr EP & neue Items - Mit dem Midwinter Blight-Event geht es jetzt dem Krampus an den Kragen

Diablo 4: Stellt euch der Mittwinterpest und staubt exklusive Belohnungen ab

Mit dem Einzug derstartet inheute das ersteund ganz Kyovashad wird für die Festtage feierlich geschmückt, während ihr gegen die Höllenhorden des in Rot gehüllten Schreckens kämpfen müsst.Schon auf der vergangenenwurde das Ereignis angekündigt, nun gibt Entwicklerneue Details bekannt, wie das saisonale Spektakel ablaufen soll und wir fassen das Wichtigste noch einmal zusammen.Nachdem ihr bereits über den Namen in Kenntnis gesetzt wurdet, ist es Zeit, euch ein paar Eckdaten zur Mittwinterpest in Diablo 4 zu verraten: Das Event läuft beginnend mit demfür gute drei Wochen, es erstreckt sich also tatsächlich über die Weihnachtsfeiertage bis in das neue Jahrhinein. Dabei verwandeln sich diein ein Winter-Wunder-, oder, wie Blizzard es nennt, Winter-Terrorland.Das Event ist lediglich fürvorgesehen - vorausgesetzt, ihr habt einen solchen, besucht ihr ganz einfachin, um euch auf die Festlichkeiten einzustimmen. Er betraut euch auch mit der Aufgabe, in die eisige Kälte der Fractured Peaks zu reisen, um dortvon den sogenannten– speziellen Feiertags-Feinden – zu sammeln. Außerdem müsst ihr blutige Haufen voller menschlicher Eingeweide, wie es im offiziellen Blog-Post heißt , zerstören, um an verlorengegangene Erbstücke zu gelangen.Stellt ihr euch den Blightfiends erfolgreich in den Weg, um ihr Fest des Terrors zu stören, holen sie ihren Boss zu Hilfe: Den, der mit seinen Hörnern unweigerlich an denerinnern mag, der im europäischen Brauchtum im Nikolauskostüm gehüllt eher Angst und Schrecken anstatt guter Laune verbreitet. Gelingt es euch, auch ihn in die Knie zu zwingen, so hat er für euch einen passendenim Sack.Bei denhandelt es sich um einige besondere kosmetische Gegenstände, beispielsweise klassenspezifische Rückentrophäen oder eine für euer Reittier. Ebenso könnt ihr euch einen neuensichern, der über die gesamte Dauer des Events aktiv ist. Und mit Gileons Gebräu erhöht ihr nicht nur euer maximales Leben, sondern auch eure Lucky Hit Chance sowie eure erhaltene Erfahrung um 15 Prozent. Wie essoll, verrieten uns die Entwickler jüngst im Interview selbst.Letztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer