Diablo 4: Mittwinterpest-Event live - Alles, was ihr wissen müsst & wie ihr an die Dämmerungsscherbe gelangt

Diablo 4: Die Mittwinterpest sucht Sanktuario heim – Das müsst ihr wissen

Verpestetes Fragment

wird von Pestscheusalen fallengelassen

300 Fragmente = 1 Mittwinterbeweis

wird von Pestscheusalen fallengelassen 300 Fragmente = 1 Mittwinterbeweis Verlorenes Erbstück

wird von den Gefrorenen Hüllen fallengelassen

30 Erbstücke = 1 Mittwinterbeweis

wird von den Gefrorenen Hüllen fallengelassen 30 Erbstücke = 1 Mittwinterbeweis Rotgehüllte Trophäe

wird vom Rotgehüllten Schrecken fallengelassen

4 Trophäen = 1 Mittwinterbeweis

Neuer Aspekt erklärt: So gelangt ihr am schnellsten an die Dämmerungsscherbe

Am vergangenen Dienstag ist indas saisonalegestartet. Dabei gerät nicht nur ganz Sanktuario in vorweihnachtliche Festtagsstimmung, sondern es erwarten euch natürlich eine ganze Menge frischer Inhalte. So auch der neuemit dem NamenWollt ihr keine Zeit verstreichen lassen und euch diesen so schnell wie möglich unter den Nagel reißen, verraten wir euch im Folgenden natürlich, wie ihr dabei vorgehen müsst. Und auch zum Mittwinterpest-Event selbst fassen wir euch noch einmalzusammen.Vorgehalten: Nochhabt ihr Zeit, das saisonale Event in vollen Zügen zu genießen und vor allem über die freien Feiertage so richtig in Sanktuario zu versinken. Starten könnt ihr euer Weihnachtsabenteuer in der Hauptstadt, direkt links vom Wegpunkt, wo ihr aufden Barden trefft. Jener warnt euch vor dem wütenden Schneesturm und den Schrecken, die sich aus ihm heraus erheben.Gileon fungiert allerdings nicht nur als erster Ansprechpartner, sondern gleichzeitig auch als, der euch die kurzzeitig zu findende Währung gegen diverse Gegenstände eintauschen lässt. Natürlich spielt sich die Mittwinterpest nicht nur in der Hauptstadt, sondern auch um sie herum ab. Vor allem dieerwarten euch mit den Ziegenbock-artigen Kreaturen, die dereuch auf den Hals hetzt. Apropos: Dieser verkriecht sich in den tiefsten Höhlen des Gebirges und zeigt sich nur, wenn ihr genügendzerstört undum die Ecke gebracht habt.Die zu sammelndennimmt euch Gileon dankend ab, im Austausch dafür bekommt ihr dann die begehrten Event-Gegenstände angeboten. Mittwinterbeweise könnt ihr einheimsen, indem ihr verschiedene Event-bedingte Materialen sammelt:Unter den Belohnungen finden sich unter anderem Gold, verschiedene, Kosmetika wie, aber auch– ein besonders hilfreiches magisches Elixir, welches eine halbe Stunde lang eure maximale Gesundheit erhöht und eure Glückstrefferchance, ebenso wie euren Erfahrungspunktegewinn, umsteigert. Und natürlich wäre da auch noch der neue, saisonale Aspekt: DieFür den neuen legendären Aspekt, die Dämmerungsscherbe, müsst ihr ganzeaufbringen. Wie ihr das anstellt, ist im Grunde genommen euch selbst überlassen, allerdings gibt es eine, die euch dabei gelegen kommen dürfte. Doch zunächst einmal derder Dämmerungsscherbe im Detail beschrieben:Ihr bekommt während des Kampfes einen, der sichnennt, solange ihr die Dämmerungsscherbe ausgerüstet habt. Haltet ihr diesen für 30 Sekunden aufrecht, so werdet ihr dem dergesegnet, die eureumerhöht. Außerdem erhöht sich eureum. Läuft die Dämmerungshast einmal ab, so kehrt der Griff der Nacht als Buff zurück und das ganze Prozedere beginnt von vorn.Da das Zeitfenster von 30 Sekunden recht lang andauert, ist es nur in eurem Interesse, es zu verringern. Dabei hilft euch der sogenannte, der ganze sechs Minuten lang anhält und welcher den Cooldown zwischen dem Griff der Nacht und der Dämmerungshast immer um eine ganze Sekunde verringert, wenn ihr einen Gegner tötet. Den Schutzzauber bekommt ihr von einem speziellen, direkt neben Gileon auf dem Mittwinterplatz. Um ihn euch abzuholen, müsst ihr euch allerdings auf der dritten Stufe euresbefinden. Diese steigert ihr, indem ihr vorher ganz einfach genügend Event-Materialien gegen Mittwinterbeweise eintauscht.Dank des neuen, dem, bei dem zahllose Pestscheusale ausgelassen eine „äußerst grauenvolle Gedenkfeier“ zelebrieren, wie es auf der offiziellen Seite von Blizzard heißt, dürft es euch aber ein Leichtes sein, die neue Mittwinterpest-Währung einzustreichen. Vor allem in Hinblick darauf, dass ihr die Dämmerungsscherbe jedes Mal neu erwerben müsst, wenn ihr sie bei einem frischen Ausrüstungsgegenstand nutzen wollt, bekommt ihr so eine recht unkomplizierte Möglichkeit zum Farmen geboten. Wie es ganz allgemein, erfahrt ihr an anderer Stelle.Letztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer