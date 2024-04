Offizielle Stimmen zur Diablo-Serie: Mitwirkender der Spiele-Reihe sieht großes Potenzial der IP

Videospiele sind schon lange keine kulturelle Nische mehr und erweitern unter dieser Voraussetzung ihren Glanz aktuell besonders in Richtung Bewegtbild. Nach zahlreichen, mal mehr und mal weniger erfolgreichen Umsetzungen bleibt immer die Frage offen, welches Franchise wohl als Nächstes vor die Kamera geholt wird.Könnte essein? Nach Jahren des Rätselns berichtet Teamleiter Rod Fergusson nun, wie es wirklich um eine Serienadaption der bekannten Rollenspiel-Reihe steht.Blizzards Diablo-Spiele haben ohne Frage Kultstatus inne. Auch wenn der neueste Ableger nicht ganz so überzeugen konnte, wie seine Vorgänger, fühlen sich Fans weiterhin tief mit der IP verbunden. Sollte es also zukommen, stände ein potenzielles Publikum schon startbereit. Doch wie realistisch ist dieses Szenario in den Augen der Verantwortlichen? Mit dieser Frage setzt sich, Teamleiter für Diablo, in einem von Windows Central geführten Interview auseinander.Er glaubt, dass Diablo auf jeden Fall geeignet dafür ist, in Form einer Serie stattzufinden. Dazu tragen laut ihm besonders die gut nachvollziehbaren Themen der Spielwelt bei, welche größtenteils auf dem Konflikt zwischen Himmel und Hölle basieren. Dieser Kontrast ließe sich einwandfrei, findet Fergusson. „Ich wünschte, ich könnte dazu mehr sagen. Allein in Bezug auf die Frage, ob ich glaube,, möchte ich aber definitiv zustimmen“, erklärt er weiter.Dass überlegt wird, den Namen Diablo in der Bibliothek eines Streaming-Services einzureihen, war bereits. Es verbreiteten sich die ersten Gerüchte, nachdem ein früherer Community-Manager Hinweise auf verschiedene Medienprojekte zu Diablo streute. In der darauffolgenden Zeit tauchten immer wieder Posts mit angeblich konkreteren Infos im Netz auf, die aber meist schnell wieder verschwanden.Obwohl wir heute nicht unbedingt schlauer sind, was eine mögliche Diablo-Serie betrifft, ist nun zumindest sicher, dass die. Ist die Rede allerdings von Fallout, braucht es keine Konjunktive mehr: Im Gegensatz zu Diablo kann sich die nukleare Dystopie nämlich schon im Fernseher heimisch fühlen. Sogar eine zweite Staffel von Fallout ist bereits offiziell bestätigt