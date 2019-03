Gods Remastered: Neuauflage des Klassikers jetzt auch für PS4 und Switch erhältlich - 4Players.de

12 Level verteilt auf vier Welten

Singleplayer-Kampagne

Speedrun-Modus

Globale Ranglisten

Klassischer Modus mit verbesserter Bildrate sowie Original-Grafik- und Soundeffekten der Amiga-Version

Atmosphärischer moderner Modus

Das Hamburger Studio Robot Riot hat seine Neuauflage des Klassikers Gods jetzt auch für PS4 und Switch veröffentlicht. Sie ist zum Preis von 19,99 Euro im PSN und eShop erhältlich. Anfang des Monats erschien das Remaster bereits für Xbox One und PC. Ursprünglich zeichnete das Kult-Studio The Bitmap Brothers für Gods verantwortlich und brachte das Action-Abenteuer im Jahre 1991 auf Amiga und Atari ST. Es folgten Umsetzungen für PC, Super Nintendo und Mega Drive. Mit Mike Montgomery stand dem deutschen Team einer der Original-Entwickler für die Wiederauferstehung in Form von Gods Remastered zur Seite.Features laut Pressemitteilung:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer