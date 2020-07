Pagan Online: Online-Modus wird gestrichen; Einzelspieler-Umstellung steht bevor

Wargaming und Mad Head Games streichen die Online-Funktionen von Pagan Online und stellen das Hack-&-Slay-Spiel vollständig auf Einzelspieler um. "Leider hat sich im Laufe des letzten Jahres herausgestellt, dass die Unterstützung von Pagan Online als Multiplayer-Spiel nicht länger tragbar ist", heißt es in einem Statement Am 4. August 2020 werden die Server abgeschaltet. Etwaige Spielstände wird man aber noch in die Solo-Version übernehmen können. Mad Head Games wird das Spiel "in absehbarer Zukunft" weiter unterstützen und technische Fehler beheben, aber keine weiteren Inhalte entwickeln. Das letzte Update erschien im Dezember 2019.Als kleine Entschädigung verspricht Wargaming einige Boni in World of Tanks. Rückerstattungen für Käufe auf Wargaming.net sind nicht vorgesehen. Ab dem 4. August soll das Spiel auch auf Steam wieder verkauft werden. Momentan steht es nicht mehr zum Verkauf. Die Steam-Nutzerreviews sprechen eine eindeutige Sprache (55 Prozent von 2.278 Nutzerreviews sind "positiv"; 4 Prozent der 50 Nutzerreviews der letzten 30 Tage sind "positiv").Letztes aktuelles Video: Early Access Gameplay Trailer