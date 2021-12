Embark Studios: Arc Raiders, das neue Spiel des Studios von Patrick Söderlund (Ex-CEO von DICE) wird am 9. Dezember vorgestellt

Wenn jemand wie Patrick Söderlund, der ehemalige Geschäftsführer von DICE sowie Chief Design Officer von Electronic Arts, am Aufbau eines neuen Studios beteiligt ist, steigt die Erwartungshaltung und Neugier. Doch nach der Meldung, dass er zusammen mit weiteren Industrie-Veteranen sowie ehemaligen DICE-Kollegen Embark Studios gegründet hatte, wurde es sehr still um das Team.Doch jetzt kommt Bewegung in die Sache: Wie das Studio mit einem auf Twitter veröffentlichten Video meldet, wird eines ihrer bislang unangekündigten Projekte am 9. Dezember offiziell vorgestellt. Da in der Nacht vom 9. auf den 10. Dezember die Game Awards stattfinden und der Tweet auch auf dem Feed der Veranstaltung geteilt wurde, ist davon auszugehen, dass Arc Raiders dort in größerem Rahmen mit einem ausführliches Video präsentiert wird.Ein Blick auf die Webseite von Embark verrät, dass Arc Raiders ein ambitioniertes Projekt ist. Das Spiel hat die Prototyp-Phase verlassen und befindet sich nun in der richtigen Produktionsphase. Laut der Entwickler wird Arc Raiders auf Epics Unreal Engine entwickelt. Zum Spielinhalt selbst schreiben die Entwickler: "Ein Spiel, das in einer fernen Zukunft spielt und in dem es darum geht, scheinbar unüberwindbare Hindernisse zu überwinden, indem man zusammenarbeitet.“ Was das genau bedeutet, erfahren Interessierte hoffentlich morgen.Arc Raiders ist das erste Projekt des schwedischen Entwicklerstudios und wurde in seinen Grundzügen schon Anfang 2019 vorgestellt. Damals war das Studio noch in seinen Anfängen. Ein Team bestehend aus 50 Entwicklern arbeitete damals an dem Titel. Mittlerweile beschäftigt Embark um die 200 Mitarbeiter und arbeitet bereits an einem weiteren Spiel, bei dem es sich wohl um eine teambasierten PVP-Shooter handelt. Das Spiel hat noch keinen Titel, es existieren aber schon einige Konzeptzeichnungen. Sie zeigen eine Soldatin mit einer Oni-Maske, ein Cowgirl mit Samurai-Schwert, ein Kind mit Hoodie und Kitsune-Maske und einen klassischen Samurai. Wie das alles zusammenpasst, wurde von Embark aber noch nicht näher erläutert.