Void Bastards: Strategie-Shooter mit Rogue-like-Ansätzen erhältlich - 4Players.de

Void Bastards ist ab sofort zum Preis von 29,99 Euro für PC und Xbox One erhältlich. Darüber hinaus ist der Strategie-Shooter mit Rogue-like-Ansätzen auch Teil des Xbox Game Pass. Laut Entwickler Blue Manchu soll sich die Kampagne über eine Spielzeit von 12 bis 15 Stunden erstrecken. Verantwortlich für das Konzept zeichnet der ehemalige Entwicklungsleiter von System Shock 2 und BioShock.In der Produktbeschreibung heißt es: "An Bord von Raumschiffwracks musst du deine Mission vorbereiten, Informationen über den Plan des Raumschiffs, Gefahren und Gegner sammeln, auf die du stoßen könntest. Außerdem kannst du Terminals und andere Schiffsysteme zu deinem Vorteil nutzen. Bewege dich vorsichtig durch die gefährlichen Schiffe, suche nach Vorräten und manipuliere die Kontrollsysteme. Triff richtige Entscheidungen, je nachdem, was du findest – nimmst du einen Umweg zum Generator, um die Stromversorgung wiederherzustellen oder kämpfst du dich zum Sicherheitsmodul durch, um die Verteidigung des Schiffs herunterzufahren? Überlege dir gut, wann du kämpfen, davonrennen oder einfach nur ein Bastard sein solltest. Void Bastards bietet eine 12–15 Stunden lange Kampagne mit unzähligen Gefangenen, die allesamt einzigartige Fähigkeiten haben. Wenn einer stirbt, nimmt ein anderer seinen Platz ein. Aber keine Sorge, alle Herstellungsfortschritte bleiben dabei erhalten."