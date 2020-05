Void Bastards: Strategie-Shooter eröffnet das Feuer auf PS4 und Switch

Am heutigen 7. Mai 2020 wollen Blue Manchu und Humble Bundle den bereits für PC und Xbox One erschienenen Taktik-Shooter Void Bastards auch für PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlichen. Der Download des nach eigenen Angaben von BioShock und System Shock 2 inspirierten Titels via eShop wird 29,99 Euro kosten, im PlayStation Store ist der Titel hingegen noch nicht gelistet. Dafür hat Audio Director Ryan Roth auf dem PlayStation Blog ein paar Tipps für angehende Schützen parat.Spielbeschreibung des Herstellers: "Vergiss alles, was du über Ego-Shooter weißt: Void Bastards überlässt dir das Kommando, einfach nur zielen und schießen genügt nicht. Es ist deine Aufgabe, die Void Bastards aus dem Sargasso-Nebel zu führen. Es ist deine Entscheidung, wohin du gehst, was du tust und gegen wen du kämpfst. Bei alldem musst du einen kühlen Kopf bewahren und dafür sorgen, dass du im Angesicht schrecklicher Gegner niemals deine Strategie vergisst.An Bord von Raumschiffwracks musst du deine Mission vorbereiten, Informationen über den Plan des Raumschiffs, Gefahren und Gegner sammeln, auf die du stoßen könntest. Außerdem kannst du Terminals und andere Schiffsysteme zu deinem Vorteil nutzen. Bewege dich vorsichtig durch die gefährlichen Schiffe, suche nach Vorräten und manipuliere die Kontrollsysteme. Triff richtige Entscheidungen, je nachdem, was du findest - nimmst du einen Umweg zum Generator, um die Stromversorgung wiederherzustellen oder kämpfst du dich zum Sicherheitsmodul durch, um die Verteidigung des Schiffs herunterzufahren? Überlege dir gut, wann du kämpfen, davonrennen oder einfach nur ein Bastard sein solltest.Verwende deine hartverdienten Vorräte, um Werkzeuge und Waffen herzustellen, von Robo-Kätzchen zur Ablenkung bis hin zur unglaublich instabilen Cluster-Flak. Navigiere deine kleine Fluchtkapsel durch den gewaltigen Nebel. Flüchte vor Leerenwalen, Piraten und hungrigen Einsiedlern. Trotz all den Gefahren musst du nach Nahrung, Treibstoff und anderen Ressourcen suchen, um am Leben zu bleiben. Void Bastards bietet eine 12–15 Stunden lange Kampagne mit unzähligen Gefangenen, die allesamt einzigartige Fähigkeiten haben. Wenn einer stirbt, nimmt ein anderer seinen Platz ein. Aber keine Sorge, alle Herstellungsfortschritte bleiben dabei erhalten."Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer PS4 Switch