Thief Simulator: Einbrecher auf der Xbox One gesichtet

PlayWay, Noble Muffins und Console Labs haben die bereits für PC, Nintendo Switch und VR erhältliche Einbrecher-Simulation Thief Simulator am 19. Februar 2020 auch für Xbox One veröffentlicht. Der Download im Microsoft Store kostet 19,99 Euro.In der Spielbeschreibung heißt es: "Sei ein echter Dieb. Treibe dein Unwesen in frei zugänglichen Vierteln. Beobachte dein Ziel und erlange Informationen, die dir beim Einbruch helfen werden. Nimm die Herausforderung in den am besten geschützten Häusern an. Kaufe Hi-Tech-Equipment für Einbrüche und lerne neue Tricks. Verkaufe die gestohlenen Gegenstände an Dealer. Mache alles, was ein echter Dieb so macht!"Letztes aktuelles Video: Xbox-One-Trailer