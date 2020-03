Cloudpunk: Die Kurierfahrt in einer Cyberpunk-Metropole beginnt im April auf PC

Die PC-Version von Cloudpunk wird am 23. April 2020 via Steam erscheinen, meldet das Entwicklerteam (Ion Lands) aus Berlin. Die Umsetzungen für PlayStation 4, Switch und Xbox One sollen später in diesem Jahr abheben.In der Zukunft von Cloudpunk gibt es fliegende Autos und als "Kurierfahrerin" darf man selbst ans Steuer. In der Mischung aus Abenteuer und Simulation geht es in die pulsierende Cyberpunk-Metropole Nivalis. Dort hat man es als Kurierfahrerin Rania mit den unterschiedlichsten Charakteren zu tun, von Menschen über KIs bis zu Androiden - und alle haben ihre eigene Geschichte zu erzählen. Alternativ darf die Cyberpunk-Stadt auch zu Fuß erkundet werden. Durch die Augen von Rania deckt man Geheimnisse rund um korrupte Konzerne, Hacker und abtrünnige KIs auf. Die getroffenen Entscheidungen werden bleibenden Einfluss auf die Einwohner von Nivalis haben, versprechen die Entwickler.Story-Hintergrund: "Dein Name ist Rania. Heute ist deine erste Nacht als Fahrerin für Cloudpunk, einem nicht ganz legalen Kurierdienst in der pulsierenden Metropole Nivalis. Dein Job führt dich in alle Ecken, vom Marrow ganz unten bis hoch zu den Türmen, welche die grauen Wolken über der Stadt durchstoßen und am Rand der Troposphäre kratzen. Kein Auftrag ist zu gefährlich - und niemand ist schneller als ein Cloudpunk-Kurier."Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer