Cloudpunk: Cyberpunk-Abenteuer bekommt eine Ego-Perspektive per Update

Wer die hübsch glühende Cyberpunk-Kulisse des Erzähl-Adventures Cloudpunk lieber aus der Nähe betrachten würde, bekommt bald die Chance dazu. Bislang musste man die kleinen Figürchen bei den Botengängen am Boden aus der Entfernung betrachten und mit abrupten Perspektivwechseln leben. Mit einem Tweet kündigte Entwickler Ion Lands in der vergangenen Woche allerdings ein Update für eine Ego-Perspektive an.Die Neuerung beschränkt sich auf die Ausflüge zu Fuß - First-Person-Flüge durch den Nachthimmel mit dem Kurier-Vehikel werden also nicht möglich, weil dazu aufwändigere Änderungen wie Cockpits designt und in den Spielablauf eingebunden werden müssten. Mittlerweile ist demnach schon eine erste Version in einem Beta-Branch verfügbar, die auf Steam freigeschaltet werden kann. "Bald" soll sie auch in der normalen Vollversion zur Verfügung stehen. Zu den Fans der Änderung gehört u.a. Tim Soret, der bekanntlich selbst an einem Cyberpunk-Spiel mit einem ungewöhnlichen Design- und Technik-Mix arbeitet ( The Last Night ):Letztes aktuelles Video: Einstieg PC