Cloudpunk: Erscheint Mitte Oktober für PS4, Switch und Xbox One

Ion Lands (Entwickler) und Merge Games (Publisher) werden die digitalen Konsolen-Versionen von Cloudpunk am 15. Oktober 2020 für PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlichen. Die Box-Versionen folgen "irgendwann" später.Wir hatten die "futuristische Beschäftigungstherapie" bereits auf PC getestet : Kurierfahrer haben derzeit keinen leichten Job - ein Umstand, der sich laut Cloudpunk auch in der ferneren Zukunft nicht ändern wird. Als Fahrerin für den gleichnamigen illegalen Kurierdienst schwebt man in dem erzählerisch fokussierten Adventure durch die glühenden nächtlichen Häuserschluchten der Metropole Nivalis. Eine atmosphärische Einstimmung auf Cyberpunk 2077?Letztes aktuelles Video: Console Release Date Reveal Trailer