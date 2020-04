Kingdom Two Crowns: Mikrostrategiespiel wird für Android und iOS umgesetzt

Das Mikrostrategiespiel Kingdom Two Crowns wird am 28. April 2020 auch für Android ( App Store ) und iOS ( Google Play ) erscheinen. Der Nachfolger von Kingdom: New Lands wird je nach Plattform zwischen 9,99 Euro und 11,99 Euro kosten. Das Spiel ist bereits für PC, PS4, Switch und Xbox One veröffentlicht worden.Die Entwickler beschreiben Kingdom Two Crowns folgendermaßen: "Kingdom Two Crowns ist ein seitwärts scrollendes Mikrostrategiespiel, das ein minimalistisches Spielgefühl vermittelt und sich durch eine wunderschöne, moderne Pixel-Art auszeichnet. Schlüpft in die Rolle eines Monarchen auf seinem Streitross und rekrutiert treu ergebene Untertanen, baut euer Königreich auf und beschützt es vor den gierigen Kreaturen, die eure Schätze und Krone stehlen wollen. Im brandneuen Kampagnenmodus müsst ihr nun ein Königreich errichten, das die Zeit überdauert, bis die Gier endlich für immer besiegt ist. Erkundet die Umgebungen und entdeckt neue Reittiere und in der Tiefe verborgene Geheimnisse. Aber ihr müsst nicht alleine herrschen! Erlebt jetzt den neuen Koop-Modus von Kingdom Two Crowns und spielt entweder allein oder gemeinsam mit einem Freund im lokalen Splitscreen-Modus, bei dem ihr direkt neben eurem befreundeten Monarchen auf dem Sofa Platz nehmt oder ihm mit der anpassbaren Mobilversion und im Brettspiel-Koop gegenüber sitzt."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer