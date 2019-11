Degrees of Separation: Rätselplattformer erhält kostenloses Multiplayer-Update - 4Players.de

Moondrop und Modus Games haben dem kooperativen 2D-Puzzle-Adventure Degrees of Separation auf PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch mit dem jüngsten Update einen kostenlosen Online-Mehrspieler-Modus spendiert. Bereits vorhandene Spielstände sollen im neuen Modus fortgesetzt werden können.Weiter heißt es vom Publisher: "Spieler nutzen die Kraft von Hitze und Kälte, verkörpert durch die Hauptcharaktere Ember und Rime, die gemeinsam in der liebevoll gestalteten Welt auf Erkundungsreise gehen. Zusammen benutzen die beiden ihre einzigartigen Fähigkeiten, um sich in dieser spektakulären Fantasy-Adventure-Welt zu behaupten.Degrees of Separation ist im Einzel- oder Mehrspieler-Koop-Modus spielbar. Egal welcher Charakter ausgewählt wird - Ember oder Rime - es muss stets bei der Erkundung der nicht-linearen Welt aufeinander Verlass sein."Letztes aktuelles Video: Accolades Multiplayer Trailer