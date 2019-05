Announcing the first #E3Coliseum event! Join the Infinity Ward team for a panel discussing the next installment of the critically-acclaimed Call of Duty franchise. Get your tickets now at https://t.co/upcqHeX3V7 #E32019 pic.twitter.com/g7q5spXl63 — E3 (@E3) 6. Mai 2019

Of course there’s the upcoming @Stranger_Things game but hmmmmm... there’s definitely more to come! pic.twitter.com/UFBUCAs7Qr — NX (@NXOnNetflix) 13. Mai 2019

Bei der anstehenden Messe wird auch das "E3 Coliseum 2019" stattfinden - eine Reihe von Entwickler-Panels, Diskussionsrunden und anderen besonderen Veranstaltungen, die von Geoff Keighley (The Game Awards) produziert werden. Bisher wurden Veranstaltungen über das nächste Call of Duty von Infinity Ward und Spiele auf Basis von Netflix-Serien angekündigt. Die Netflix-Veranstaltung trägt den Titel "Bringing Your Favorite Shows to Life: Developing Netflix Originals into Video Games". Via Twitter wurde angedeutet, dass nicht nur Stranger Things 3: The Game (4. Juli 2019) geplant sei.