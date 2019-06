E3 2019: Gerüchtesammlung: The Evil Within 3, Rainbow Six Co-op Shooter, Saints-Row-Ankündigung und mehr - 4Players.de

Update: Rainbow Six Quarantine is a co-op PVE shooter that will be announced at Ubisoft's E3 2019



Re: Orpheushttps://t.co/bi2cNp6sEv



— Nibel (@Nibellion) 7. Juni 2019





Apologies, folks, I misspoke on this week's Splitscreen E3 extravaganza - the rumored Orpheus project I mentioned is a small-scoped RPG, not an action-adventure. The Breath of the Wild comparison is art style, not gameplay!



— Jason Schreier (@jasonschreier) 6. Juni 2019

Vor der E3 2019 brodelt die Gerüchteküche gewaltig. An dieser Stellen fassen wir einige Spekulationen zusammen, die sich um das neue Projekt von Tango Gameworks (The Evil Within 3), ein weiteres Saints-Row-Spiel und einen kooperativen Shooter im Rainbow-Six-Universum drehen.So plauderten "Nibel" und Jason Schreier (Kotaku) über mögliche neue Spiele von Ubisoft. Gemunkelt wird über einen kooperativen Shooter (Rainbow Six Quarantine) auf Basis der Engine von Rainbow Six Siege, in dem man gegen Aliens oder Zombies kämpft. Vielleicht war die Operation Outbreak (in R6 Siege) der Testballon für dieses Projekt. Darüber hinaus soll sich mit "Project Orpheus" ein kleineres Action-Adventure in Entwicklung befinden, das sich stilistisch an The Legend of Zelda: Breath of the Wild orientieren soll. Die Pressekonferenz von Ubisoft beginnt am Montag, 10. Juni 2019 um 22.00 Uhr. Die Pre-Show startet um 21 Uhr.Deep Silver fordert via Twitter auf, dass men "Genki preisen/loben" soll. Der Publisher spielt auf Professor Genki aus Saints Row an. Das abgedrehte Actionspiel dürfte sich bei Volition in Entwicklung befinden. Ihr letztes Spiel ( Agents of Mayhem ) war ein ausgewachsener Flop.Shinji Mikami von Tango Gameworks (The Evil Within und The Evil Within 2) hat getwittert, dass er auf der E3 2019 sein wird und die erste Probe schon beendet wurde. Die entsprechende Pressekonferenz von Bethesda Softworks findet am Montag, 10. Juni 2019 ab 02:30 Uhr statt. Eine Ankündigung von The Evil Within 3 oder von einem neuen Projekt wäre somit möglich.Bei EA Origin war laut PC Gamer kurz die nächste Erweiterung für Die Sims 4 in der Datenbank sichtbar. Sie soll den Titel "Island Living" tragen und schon am 21. Juni erscheinen. Strände, Sonne und ein entspannter Lebensstil werden versprochen. Die Präsentation von Die Sims 4 ist für heute Abend um 21 Uhr geplant.Letztes aktuelles Video: Diese Dinge wollen wir NICHT auf der E3 sehen