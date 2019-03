Final Fantasy 14 Online: Shadowbringers: Neue spielbare Klasse, Rasse und mehr enthüllt - 4Players.de

Square Enix hat im Rahmen des Final Fantasy XIV Fan Festivals in Tokio bekannt gegeben, dass Norvrandt in der ersten Splitterwelt der Schauplatz für Final Fantasy 14 Online: Shadowbringers sein wird. Krieger des Lichts werden somit zum ersten Mal die Welt von Hydaelyn verlassen und zu Kriegern der Dunkelheit werden, um gegen die Mächte des Lichts zu kämpfen, welche die Welt zu zerstören drohen. Auch darüber hinaus gab es einige Neuankündigungen für die dritte Erweiterung des Online-Rollenspiels.So wurde mit dem Tänzer eine weitere Jobklasse angekündigt: "Neben der Revolverklinge wird der Tänzer einer der neuen Jobs in Shadowbringers. Dieser Fernkämpfer entfesselt nicht nur mächtige Angriffe mit seinen Chakrams, sondern führt außerdem Tänze auf, um seiner Gruppe positive Effekte zu gewähren."Mit den Hrothgar wurde zudem ein neues spielbares Volk enthüllt: "Das männliche Volk der Hrothgar bildet in Shadowbringers das Gegenstück zu den weiblichen Viera, die vor Kurzem angekündigt wurden. Die Hrothgar und Viera werden zudem einzigartige, anpassbare Merkmale aufweisen, die charakteristisch für ihr jeweiliges Volk sind."Dann wurden die beiden Städte Crystarium und Eulmore präsentiert, die als Knotenpunkte dienen und eine Schlüsselrolle im Hauptszenario von Shadowbringers spielen werden:Mit dem Seenland wurde außerdem ein neues Gebiet vorgestellt:Bei den Wilden Stämmen wird es die bärtigen Zwerge, bei den Primae den "Sündenvertilger" Innozenz als Neuzugänge geben. Abschließend wurde dann noch mit Eden ein neuer Raid angekündigt: "Dieser neue hochstufige Raid wird mit einer Vielzahl an herausfordernden Endgegnern sowie einem neuen Charakter, gestaltet vom KINGDOM HEARTS Director und Veteran der FINAL FANTASY-Serie, Tetsuya Nomura, aufwarten." Hier der komplette Trailer zu den neuen Inhalten von Final Fantasy 14: Shadowbringers (zur offiziellen Website ), das am 2. Juli 2019 auf PC und PlayStation 4 seine Pforten öffnen wird:Letztes aktuelles Video: Full Trailer