Final Fantasy 14 Online: Shadowbringers: Die Dungeons im Video; Termine von Raid und Co. - 4Players.de

Square Enix gewährt im folgenden Video (Laufzeit: ca. 4 Minuten) einen Blick auf die neuen Dungeons, die in Final Fantasy 14 Online: Shadowbringers enthalten sind. Alle Dungeons aus der kommenden Erweiterung sollen aber nicht zu sehen sein. Der Raid "Eden" für acht Spieler wird in der normalen Version am 16. Juli zur Verfügung stehen. Am 30. Juli folgt der Startschuss für Eden (Savage), die Einleitung von Tombstones of Phantasmagoria und die Dungeons von Lyhe Ghiah.Letztes aktuelles Video: Dungeon CrawlDer Frühzugang beginnt am Freitag, den 28. Juni um 11:00 Uhr (MESZ). Der frühe Zugang endet am Freitag, den 5. Juli um 23:59 Uhr in der Zeitzone, in der euer Account registriert ist. Die Unterstützung der 32-Bit Mac-Version wird mit Shadowbringers beendet. Das PS4-Update-System wurde auf das PS4-Patch-System umgestellt. Falls Final Fantasy 14 Online seither nicht gestartet wurde, müssen alle Update-Dateien erneut heruntergeladen werden.