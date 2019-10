Final Fantasy 14 Online: Shadowbringers: Trailer zum Update 5.1 "Vows of Virtue, Deeds of Cruelty" - 4Players.de

"Neue Aufträge im Hauptszenario - Die Geschichte der beliebten Erweiterung Shadowbringers wird fortgesetzt.

Neuer 24-Spieler-Allianz-Raid: "Die kopierte Fabrik" - Ein neuer Raid aus der Feder der Guest Creator Yosuke Saito und YOKO TARO. Hier müssen sich Spieler in einem von NieR:Automata inspirierten Inhalt den wohlbekannten Maschinen stellen.

Neues Spiel+ - Bereits abgeschlossene Aufträge, Cutscenes, Dialoge und Kämpfe können erneut durchlebt werden, ohne den Fortschritt des Charakters und seine Ausstattung einzubüßen. Patch 5.1 beinhaltet die Aufträge des Hauptszenarios für Heavensward, Stormblood und Shadowbringers.

Neue Prüfung: Hades (schwer) - In einer extrem fordernden Herausforderung können sich Spieler diesem furchterregenden Gegner erneut stellen.

Neuer Inhalt: "Chateau Cosmea" - Dieser Palast wurde von den Elfen errichtet und kann von Spielern entweder zusammen mit anderen Abenteurern oder einer Gruppe NPCs im NPC-Koop erforscht werden.

Neue Aufträge bei den Wilden Stämmen - Der "Traumgarten" Lyhe Mheg öffnet seine Tore. In diesem neuen Gebiet treiben die Pixies Unfug und halten neue Aufträge für die Abenteurer bereit.

Neue PvP-Front: "Onsal Hakair" (Patch 5.15) - Die Staatlichen Gesellschaften schließen sich nun mit den Wilden Stämmen der Azim-Steppe zusammen, um ihre Fähigkeiten im Kampf unter Beweis zu stellen.

Job-Anpassungen - Die Ninja-, Samurai- und Beschwörer-Klassen erhalten umfangreiche Anpassungen ihrer derzeitigen Spielstile. Andere Job-Klassen erhalten ebenfalls kleinere Anpassungen.

Überarbeitung der Handwerker- und Sammler-Klassen - Kleinere Anpassungen an Kommandos, die Entfernung ergänzender Kommandos, Verbesserungen an der Benutzeroberfläche und mehr erleichtern sowohl angehenden als auch geübten Sammlern und Handwerkern das Spielerlebnis.

Neues GATE im Gold Saucer: "Der große Yojinbo" - Yojinbo gibt sein Debüt im Gold Saucer. In diesem neuen Mini-Spiel sind Reflexe und leider auch Glück des Spielers gefordert.

Außerdem führt Patch 5.1 das "Zirkel"-System, verbesserte Kompositionen-Funktionen, System-Updates und mehr ein."

Square Enix zeigt den von der NieR-Reihe inspirierten Allianz-Raid YoRHa: Dark Apocalypse sowie die nächsten Kapitel, die mit Update 5.1 in Final Fantasy 14 Online ab dem 29. Oktober aufgeschlagen werden, im folgenden Video. Der Trailer gibt erste Einblicke in die neuen Gebiete, welche die Spieler im ersten großen Update nach Veröffentlichung der dritten Erweiterung Shadowbringers erkunden dürfen.Letztes aktuelles Video: Patch 51 Vows of Virtue Deeds of CrueltyÜberblick über Patch 5.1 (laut Hersteller):"Spieler dürfen sich in Patch 5.11 zudem auf noch mehr Inhalte freuen: In "Wiederaufbau Ishgards" liegt der Fokus auf Sammlern und Handwerkern. Spieler aus allen Welten müssen zusammenarbeiten, um genügend Materialien zu liefern und Aufgaben abzuschließen. Nur so kann der Himmelsstadt wieder zu ihrer alten Pracht verholfen werden. Des Weiteren führt Patch 5.11 den neuesten, ultimativen Schwierigkeitsgrad für den Raid "Alexander" ein."