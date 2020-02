Final Fantasy 14 Online: Shadowbringers: Echoes of a Fallen Star: Patch 5.2 steht bereit

Aktualisierung vom 19. Februar 2020, 16:55 Uhr:

"Neue Aufträge des Hauptszenarios - Die hochgelobte Erzählung von Shadowbringers wird fortgesetzt. In Crystarium wird weiter fieberhaft nach einem Weg gesucht, die Seelen der Exegeten sicher in die Ursprungswelt zurückzuführen.

Neuer Raid: Edens Resonanz - Das zweite Kapitel der Eden Raid-Serie wird anspruchsvolle neue Kämpfe in normaler und schwieriger Ausführung mit sich bringen und die Schlüsselperson Gaia vorstellen, die von dem berühmten Final-Fantasy-Entwickler Tetsuya Nomura entworfen wurde.

Neuer Dungeon: Anamnesis Anyder - Diese neue Herausforderung kann zusammen mit anderen Abenteurern oder mit einer Gruppe von NPCs dank des Seite-an-Seite-Systems in Angriff genommen werden.

Neue Prüfung: Rubinfeuer - Spieler können die Rubin-Waffe in normaler sowie schwerer Version herausfordern.

Neue Aufträge der Wilden Stämme - Die Qitari werden neue Aufträge für Sammlerklassen anbieten.

Neue Aufträge der Chroniken der neuen Ära: Schlacht um Werlyt – Eine Gelegenheit, die Geschichte hinter der neuen Waffenserie zu entdecken.

Auf großer Fahrt - Dieser exklusiv für Fischer zugängliche Inhalt wird es Spielern ermöglichen, an vorbestimmten Zeiten an Bord eines Schiffes zu gehen, um das Angeln auf hoher See zu genießen. Dabei erlangen sie abhängig von den ergatterten Fischen Routine sowie Sammlerscheine. Wenn während einer Angeltour bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden, haben alle Passagiere die Chance, den großen Fang zu landen!

Änderungen an Jobs, Anpassungen der PvP-Kommandos, Updates für Neues Spiel+, zahlreiche Neuerungen für Handwerker und Sammler und mehr"

"Neues vom Wiederaufbau Ishgards (Patch 5.21) - Die nächste Aktualisierung des Projekts für Sammler und Handwerker wird neue Inhalte im Diadem exklusiv für Sammler, neue hochstufige Herausforderungen für Handwerker, ein neues Wertungssystem und vieles mehr einführen."

"Neue Auftragsreihe zur Verbesserung von Ausrüstung "Waffen des Widerstands" (Patch 5.25) - Diese Auftragsreihe wird ab Patch 5.2 regelmäßig erweitert werden und erlaubt es Spielern, mächtige Ausrüstung zu erlangen, während sie mehr über die Bozja-Zitadelle und deren Bewohner herausfinden. Im Süden Ilsabards, einer Provinz des Kaiserreichs, liegt die Bozja-Region, die auch als Heimat der Hrothgar bekannt ist. Die Bürger von Bozja stehen schon lange unter dem Joch des Kaiserreichs, doch seit der Befreiung von Doma und Ala Mhigo regt sich auch hier der Widerstand. Und im Herzen der Widerstandsbewegung steht ein einendes Symbol: die legendäre Königinnenwache!"

Für Final Fantasy 14 Online: Shadowbringers ist der Patch 5.2 "Echoes of a Fallen Star" erschienen. "Das jüngste Update für das (...) MMO birgt für Krieger des Lichts nicht nur in der ersten Splitterwelt neue Herausforderungen, sondern auch in ihrer Heimat im Ursprung, wo die Eorzäische Allianz weiter gegen das Garleische Kaiserreich ankämpft", schreibt Square Enix.Letztes aktuelles Video: Patch 52 Echoes of a Fallen StarDas Inhaltsupdate "Echoes of a Fallen Star" verspricht folgende Inhalte:Patch 5.21Patch 5.25