Final Fantasy 14 Online: Shadowbringers: Patch 5.25 und die Auftragsreihe der Königinnenwache

"Neue Auftragsreihe zur Verbesserung der 'Waffen des Widerstands': 'Königinnenwache' - Diese brandneue Auftragsreihe wird zukünftig regelmäßig erweitert und erlaubt es Abenteurern, mächtige Waffen zu erlangen, während sie mehr über die Bozja-Zitadelle und deren Bewohner, die Hrothgar, herausfinden. Spieler können außerdem neue Auftragskämpfe der Waffen des Widerstands erleben, die aus mehreren Endgegnern bestehen, wobei der Spielfortschritt durchgängig gespeichert wird.

Neue extrem schwere Prüfung - Gruppen von acht Spielern können diesen anspruchsvollen Prüfungskampf in Angriff nehmen.

Inhalt für Sammler und Handwerker: 'Himmelsstahl-Werkzeug' - Diese neue Auftragsreihe erlaubt es Sammler- und Handwerkerklassen, ihr Himmelsstahl-Werkzeug zu immer mächtigeren Instrumenten aufzurüsten. Auch diese Auftragsreihe wird in zukünftigen Patches weiter ergänzt, was es Spielern ermöglichen wird, ihre Werkzeuge weiter zu verbessern.

Neue Gegenstände, Syntheserezepte, Möbel und mehr."

Patch 5.25 für Final Fantasy 14 Online: Shadowbringers wird heute veröffentlicht. Das Update umfasst die Auftragsreihe der "Königinnenwache" - ein neues Abenteuer von Yasumi Matsuno, der zuvor die Raid-Serie "Rückkehr nach Ivalice" verfasst hatte. Darüber hinaus werden Inhalte für Sammler und Handwerker sowie neue Kampfinhalte, die mit der neuen Auftragsreihe zur Verbesserung von Waffen einhergehen, erwähnt. Das Change-Log findet ihr hier . Die Spieler können zudem an dem saisonalen Ereignis der Wundereiersuche 2020 teilnehmen, das noch bis zum 13. April spielbar ist.Square Enix:Last but not least sind alle sechs Episoden der Serie "The Creation of Final Fantasy 14 Online: Shadowbringers" bei YouTube verfügbar. Die Serie bietet einen Einblick in verschiedene Bereiche der Entwicklung von FF14.Letztes aktuelles Video: Patch 52 Echoes of a Fallen Star