Final Fantasy 14 Online: Shadowbringers: Details zum Patch 5.3 und "A Realm Reborn" wird gestrafft

"Neue Aufträge des Hauptszenarios - Der Vorhang hebt sich für den letzten Akt des Hauptszenarios von Final Fantasy 14 Online: Shadowbringers.

Neuerungen der Auftragsreihe des Hauptszenarios: A Realm Reborn - Die Auftragsreihe des Hauptszenarios von A Realm Reborn wird überarbeitet und bietet Abenteurern ein bündigeres Spielerlebnis auf ihrem Weg in Richtung Heavensward und darüber hinaus. Des Weiteren werden Spieler in den Gebieten von A Realm Reborn fliegen können, wenn sie die Auftragsreihe 'Die Ultima-Waffe' abgeschlossen haben.

Neuer YoRHa: Dark Apocalypse Allianz-Raid - In der Fortsetzung zu 'Die kopierte Fabrik' aus Patch 5.1 wird ein Bunker in diesem von NieR inspirierten Allianz-Raid weitere Geheimnisse der Maschinenwesen der ersten Splitterwelt lüften.

Neuer Dungeon: 'Schlacht um Norvrandt' - Spieler können diese neue Herausforderung entweder zusammen mit anderen Abenteurern oder einer Gruppe NPCs im NPC-Koop in Angriff nehmen.

Neue Prüfung: Gruppen von acht Spielern können sich dieser anspruchsvollen Prüfung in normaler und schwerer Version stellen.

Update für die Auftragsreihe der Königinnenwache - Spieler können ihre Waffen, die sie im ersten Teil dieser fortdauernden Auftragsreihe erhalten haben, weiter verbessern und eine brandneue Region erkunden. Außerdem wird ein neuer groß angelegter Kampfinhalt als Teil des Updates hinzugefügt.

Neue Aufträge der 'Chroniken der neuen Ära': 'Schlacht um Werlyt' - Spieler können als Teil der neuen Serie um die Ultima-Waffen einen geschichtsorientierten Inhalt genießen, der durch einen besonderen Ereigniskampf abgeschlossen wird.

Neues vom Wiederaufbau Ishgards - Der Wiederaufbau geht dank aller Anstrengungen in die dritte Phase. Die Rangliste wird neu aufgerollt, mit neuen synthetisierbaren Gegenständen und neuen Errungenschaften für diejenigen, die am meisten zum Wiederaufbau beitragen.

Neue Aufträge der Wilden Stämme - Eine neue Auftragsreihe für Handwerker, in der die Zwerge die Hauptrolle spielen.

Neuerungen für Neues Spiel+ - Das aktualisierte Hauptszenario von A Realm Reborn und andere Aufträge stehen nun für Spieler zur Verfügung, die diese Inhalte erneut spielen wollen, ohne dabei ihren bisherigen Charakter und Stufe zu verlieren.

Neuer Kampfinhalt: Traumprüfungen - Spieler werden gegen stärkere Versionen der Primae aus vorhergegangenen Erweiterungen antreten können, die für den Kampf gegen Helden der Stufe 80 gestählt sind. Dabei ist für jeden Patch ein anderer Primae vorgesehen, angefangen mit Shiva in Patch 5.3. Jede Woche gibt der Sieg über den Primae Spielern die Chance, ein neues Minispiel abzuschließen. Denjenigen, die siegreich hervorgehen, winken Scheine, die gegen Preise eingetauscht werden können.

Neues für Sammler und Handwerker - Zahlreiche Neuerungen für Sammler und Handwerker stehen auf dem Programm, darunter neue Wunschlieferungen, Aktualisierungen zu Rowenas Haus der Wunder und ein Update der Auftragsreihe um die Himmelsstahl-Werkzeuge

Job-Anpassungen für PvE und PvP, Systemaktualisierungen und mehr."

Patch 5.3 für Final Fantasy 14 Online: Shadowbringers führt die Geschichte fort und leitet das nächste Kapitel in der Allianz-Raid-Serie YoRHa: Dark Apocalypse ein. Darüber hinaus wird mit dem Update das Hauptszenario von Final Fantasy 14 Online: A Realm Reborn überarbeitet und soll vor allem Einsteiger eine optimierte Spielerfahrung bieten. So werden ungefähr 13 Prozent der Quests aus A Realm Reborn entfernt , die erhaltenen Erfahrungspunkte erhöht und die Flugerlaubnis in den "alten Gebieten" erteilt (nach Abschluss von "Die Ultima-Waffe").Produzent und Direktor Naoki Yoshida nannte folgende Details zum Update 5.3: